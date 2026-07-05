Скандал с орденом: как поляки оценили решение Зеленского отправить медаль по почте

Решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть польский орден Белого Орла курьерской службой вызвало неоднозначную реакцию в Польше. Согласно результатам опроса, проведенного United Surveys для Wirtualna Polska, большинство респондентов негативно оценили этот шаг, считая его оскорбительным для польской стороны.

Зеленский вернул орден Белого Орла в Польшу через почту

Скандал в Польше возник после того, как польский президент Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды страны ордена Белого Орла. Польский лидер объяснил свое решение тем, что президент Украины поддержал присвоение одному из подразделений ВСУ почетного наименования "Герои УПА".

В ответ Владимир Зеленский вернул награду, отправив ее в Польшу курьерской службой "Новая почта". Конкретно этот метод возвращения ордена был оценен социологическим исследованием.

По данным опроса, 44,1% поляков заявили, что однозначно считают такой жест оскорбительным, еще 25,2% ответили "скорее да". В целом, негативно действия украинского президента оценили 69,3% опрошенных. В то же время 22,2% респондентов не согласились с такой оценкой. В частности, 16,5% выбрали ответ "скорее нет", а 5,7% — "точно нет". Еще 8,5% участников опроса затруднились определиться со своей позицией.

Исследование также показало заметную зависимость ответов от политических предпочтений респондентов. Среди сторонников правящей коалиции 52% считают действия Зеленского оскорбительными, в то время как 43% не согласны с такой оценкой. Наиболее критично к ситуации отнеслись избиратели оппозиционных сил. Среди сторонников партий "Право и справедливость", "Итого", "Конфедерация" и "Конфедерация Польской Короны" 85% респондентов заявили, что возвращение награды курьером было оскорбительным для Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал с орденом Зеленского и УПА радикально изменил рейтинги в Польше.

Также "Комментарии" писали, что британский профессор объяснил, что не так со скандалом с УПА и Польшей.