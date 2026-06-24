Скандал с Зеленским и УПА ударил по рейтингам: в Польше изменились показатели партий

В Польше обнародовали новые данные социологического опроса, фиксирующего изменения в поддержке политических сил на фоне скандала с Украиной. Согласно исследованию Института Pollster для издания Super Express, рейтинг партий в Польше демонстрирует умеренную, но заметную динамику смены.

Рейтинги партий в Польше 2026. Фото из открытых источников

Согласно опросу, лидером электоральных симпатий в Польше остается "Гражданская коалиция" премьер-министра Дональда Туска. Ее поддержка выросла до 34,01%, что больше по сравнению с майским показателем в 32,98%. Социологи отмечают, что рост более одного процентного пункта свидетельствует о сохранении положительного тренда для правящей силы.

На втором месте остается "Право и справедливость" с результатом 26,17%. Партия демонстрирует незначительное снижение поддержки по сравнению с предыдущим месяцем, однако в целом удерживает стабильные позиции в электоральной структуре.

Третье место занимает "Конфедерация свободы и независимости", которая получила 13,93% поддержки. Это небольшой рост, подтверждающий закрепление партии в качестве третьей политической силы страны.

"Новые левые" остаются почти без изменений 7,82%, тогда как "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна демонстрирует один из самых заметных ростов – до 7,66%.

Остальные политические силы не преодолевают избирательный барьер.

Опрос проводился на фоне скандала между Варшавой и Киевом. В центре внимания оказалось решение президента Польши Кароля Навроцкого, лишившего Владимира Зеленского ордена Белого Орла после того, как украинский лидер подписал указ о присвоении подразделения в честь героев УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше нашли видео 3-летней давности: вот что говорил Навроцкий об УПА и Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше признали победу Украины в скандале с орденом Белого Орла.