Навроцкий попал в скандал из-за выступления на украинском кладбище: в Польше скрыли кресты (ФОТО)

Президент Польши Кароль Навроцкий попал в скандал после мемориальных мероприятий к годовщине Волынской трагедии, состоявшейся 11 июля в селе Радруж Подкарпатского воеводства. Причиной скандала стали фотографии, на которых видно, что во время президентского выступления военными маскировочными сетками были закрыты кресты на украинских могилах.

Навроцкий попал в скандал из-за украинских могил.

11 июля Радруж посетил президент Польши Кароль Навроцкий. Он почтил память жертв Волынской трагедии и возложил венок к могиле семьи Романиков, установленной в прошлом году среди старых захоронений. Однако, как пишет общественная организация "Украина Инкогнита", после завершения официальной церемонии место посетил Томаш Бартецкий, зафиксировавший территорию без маскировочных сеток. Именно на этих фотографиях можно увидеть, что под накрытием находились христианские кресты на старом украинском греко-католическом кладбище.





Украинские могилы прикрыли маскировочными сетками





Заброшенное украинское кладбище в Радруже

В общественной организации напомнили, что до Второй мировой войны Радруж был преимущественно украинским селом. Из более 2,5 тысяч жителей 2420 составляли украинцы, однако после послевоенных депортаций и этнических чисток украинское население исчезло. Именно на территории исторического греко-католического кладбища возле церкви святой Параскевы 17 века, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и проходили официальные мероприятия к годовщине Волынской трагедии.

Заброшенные украинские могилы в Радруже

Заброшенные украинские могилы в Радруже, где выступал Навроцкий

Активисты также обратили внимание, что во время церемонии практически не упоминали истории украинской общины Радружа. По их мнению, это создало одностороннюю трактовку исторических событий. На ситуацию отреагировал украинский историк Владимир Вятрович, заявивший, что речь президента Польши о важности исторической памяти звучала на фоне заброшенных украинских захоронений.

"День после Навроцкого в некогда украинском селе Радруж, где много говорилось о важности сохранения памяти. Но не украинцев, они, по мнению некоторых польских политиков, недостойны памяти", — отреагировал Вятрович.

Пока официальные комментарии канцелярии президента Польши относительно появления маскировочных сеток или состояния украинского кладбища не обнародованы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кароль Навроцкий во время выступления в Радруже призвал законодательно запретить красно-черный флаг УПА.

Также "Комментарии" писали, что половина поляков считает, что Польша дала Украине слишком много помощи.