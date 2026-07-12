Порівняв із нацистами: Навроцький закликав заборонити у Польщі один з символів України

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Slava Kot
Президент Польщі Кароль Навроцький виступив з закликом законодавчо заборонити використання червоно-чорного прапора ОУН-УПА на території країни. Відповідну заяву він зробив під час заходів із вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у селі Радруж неподалік українського кордону.
Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел
Як повідомляє RMF24, слова польського президента пролунали під час меморіальної церемонії, присвяченої жертвам подій на Волині 11 липня. Навроцький заявив, що прагнутиме ухвалення відповідного закону про заборону червоно-чорного прапора ОУН-УПА в польському парламенті.
Водночас Навроцький наголосив, що його слова не спрямовані проти українського народу загалом. Він заявив, що критикує виключно "бандерівську ідеологію" та тих, хто, за його словами, й сьогодні використовує цей символ.
У своїй промові президент Польщі також провів паралель між Волинською трагедією і сучасною війною в Україні. Навроцький зазначив, що смерть 14-річної польської дівчини Ядвіги під час Волинської трагедії є такою ж трагедією, як і загибель сучасних українських підлітків від російських ударів.
Наразі законопроєкт про заборону використання червоно-чорного прапора до польського парламенту не внесений.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, щоєвродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів щодо України.
Також "Коментарі" писали, що у Польщі виставили ультиматум Україні через УПА.