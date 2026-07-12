Порівняв із нацистами: Навроцький закликав заборонити у Польщі один з символів України

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив з закликом законодавчо заборонити використання червоно-чорного прапора ОУН-УПА на території країни. Відповідну заяву він зробив під час заходів із вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у селі Радруж неподалік українського кордону.

Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє RMF24, слова польського президента пролунали під час меморіальної церемонії, присвяченої жертвам подій на Волині 11 липня. Навроцький заявив, що прагнутиме ухвалення відповідного закону про заборону червоно-чорного прапора ОУН-УПА в польському парламенті.

"Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон – тому що це те саме, що прапор Blut und Boden ("Кров і земля", німецьких нацистів). Це те, що він мав на увазі, і за ним була і є уся ідеологія українських націоналістів, які вбивали польських жінок і дітей", – заявив Навроцький.

Водночас Навроцький наголосив, що його слова не спрямовані проти українського народу загалом. Він заявив, що критикує виключно "бандерівську ідеологію" та тих, хто, за його словами, й сьогодні використовує цей символ.

"Прославляння геноциду або заплющування очей на нього є запрошенням до нового геноциду", – заявив польський президент.

У своїй промові президент Польщі також провів паралель між Волинською трагедією і сучасною війною в Україні. Навроцький зазначив, що смерть 14-річної польської дівчини Ядвіги під час Волинської трагедії є такою ж трагедією, як і загибель сучасних українських підлітків від російських ударів.

Наразі законопроєкт про заборону використання червоно-чорного прапора до польського парламенту не внесений.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, щоєвродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів щодо України.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі виставили ультиматум Україні через УПА.