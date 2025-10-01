logo

Скандал в Польше: подростки избили украинца и нарисовали ему нацистскую символику на лице (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Скандал в Польше: подростки избили украинца и нарисовали ему нацистскую символику на лице (ВИДЕО)

Во Вроцлаве группа подростков напала на 23-летнего украинца, избила его, побрила налысо и нарисовала нацистскую символику.

1 октября 2025, 14:57
Автор:
avatar

Slava Kot

В польском городе Вроцлав произошел инцидент с участием группы подростков, жестоко напавших на 23-летнего гражданина Украины. Нападавшие избили его, принудительно сбрили налысо и нарисовали на лице нацистскую символику. Весь процесс они снимали на телефон.

Скандал в Польше: подростки избили украинца и нарисовали ему нацистскую символику на лице (ВИДЕО)

В Польше подростки избили украинца. Фото из открытых источников

Группа подростков создала в соцсетях фальшивый профиль, выдавая себя за 16-летнюю девушку. Под этим предлогом они договорились о встрече с 23-летним парнем 13 сентября. Когда он пришел на него напали.

"Виновниками нападения были семь человек, все граждане Украины. Все они были установлены полицией. Лицам от 18 лет предъявлены обвинения, среди прочего, в причинении телесных повреждений. Пострадавший был доставлен в больницу после нападения", — сообщила заместитель комиссара Вроцлавской городской полиции Александр Фреус, которая отметила, что также среди нападавших были несовершеннолетние.

В полиции отмечают, что подростки пытались действовать в стиле так называемых "охотников на педофилов". В то же время, они не осознавали, что по польскому законодательству сексуальные контакты разрешены с 15 лет, а следовательно, их "ловушка" не имела правовых оснований.

"Независимо от оценки поведения потерпевшего, никто не имеет права самостоятельно совершать правосудие. Подобные действия являются преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона", — подчеркнули в полиции.

Также правоохранители призвали родителей и молодежь сообщать о подозрениях по поводу сексуальных домогательств официальным органам, ведь самосуд может иметь опасные последствия для всех сторон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше избили активистку, заступившуюся за украинку в автобусе.

Также "Комментарии" писали, что в Польше депутатка обидела украинского таксиста. Она утратила должность.



Источник: https://kryminalne.o2.pl/informacje/pobili-go-ogolili-nagrali-ukraincy-ponizyli-rodaka-we-wroclawiu-7206096172591904a
