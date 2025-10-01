Скандал в Польше: подростки избили украинца и нарисовали ему нацистскую символику на лице (ВИДЕО)

Рубрики
В польском городе Вроцлав произошел инцидент с участием группы подростков, жестоко напавших на 23-летнего гражданина Украины. Нападавшие избили его, принудительно сбрили налысо и нарисовали на лице нацистскую символику. Весь процесс они снимали на телефон.
В Польше подростки избили украинца. Фото из открытых источников
Группа подростков создала в соцсетях фальшивый профиль, выдавая себя за 16-летнюю девушку. Под этим предлогом они договорились о встрече с 23-летним парнем 13 сентября. Когда он пришел на него напали.
В полиции отмечают, что подростки пытались действовать в стиле так называемых "охотников на педофилов". В то же время, они не осознавали, что по польскому законодательству сексуальные контакты разрешены с 15 лет, а следовательно, их "ловушка" не имела правовых оснований.
Также правоохранители призвали родителей и молодежь сообщать о подозрениях по поводу сексуальных домогательств официальным органам, ведь самосуд может иметь опасные последствия для всех сторон.
