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Главная Новости Мир Польша Скандал в Польше: сатирик призвал поселять мигрантов в Аушвице
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Скандал в Польше: сатирик призвал поселять мигрантов в Аушвице

Известный в Польше сатирик рассказал "шутку" о необходимости поселять мигрантов в нацистские лагеря смерти.

сегодня, 09:58 comments1156
Автор:
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Slava Kot
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Польский сатирик Ян Петржак рассказал "шутку", в которой заявил, что Польша имеет подготовленные бараки для мигрантов в нацистских "лагерях смерти", в том числе и в одном из крупнейших концлагерей Второй мировой войны Аушвиц, который находился вблизи города Освенцим.

Скандал в Польше: сатирик призвал поселять мигрантов в Аушвице

Польский сатирик Ян Петржак. Фото из открытых источников

В эфире польского телевидения TV Republika Ян Петржак заявил, что Германия "выталкивает" мигрантов в Польшу, которых поляки могли бы селить в концлагеря.

"У меня есть жестокая шутка о мигрантах. Они рассчитывают на то, что поляки будут подготовлены, потому что у нас есть бараки. У нас много бараков для иммигрантов в Аушвице, Майданеке, Треблинке, Штутгофе. У нас есть много казарм, построенных здесь немцами, и там мы будем содержать этих иммигрантов, которых немцы незаконно и насильно пригнали к нам", – сказал Ян Петржак.

На высказывания 86-летнего сатирика ведущая TV Republika Катажина Гойская заявила, что "это очень сильная шутка".

Подобные слова разожгли скандал в польском обществе. В частности, на него критически отреагировала администрация Государственного музея Аушвиц-Биркенау.

"Трагедия Аушвица показывает, к чему приводят идеи ненависти и презрения к другим людям. Инструментализация судьбы погибших в немецких лагерях, в мерзкой антимиграционной риторике является позорным и ужасным проявлением моральной и интеллектуальной коррупции", — отметил Музей в социальной сети X.

Также на призывы поселять мигрантов в концлагеря отреагировал и министр юстиции Польши Адам Боднар, который направил обращение к прокурору о необходимости начать расследование по словам Яна Петржака и телеканала TV Republika. А Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Польше заявил, что слова сатирика являются призывом к "убийству беженцев в концлагерях". Кроме того, организация подала иск в Окружную прокуратуру Варшавы по поводу пропаганды нацизма и расистских угроз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше ставят ультиматум Украине на 20 лет по вступлению в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Польше изменилось отношение к украинцам.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/fala-oburzenia-po-wypowiedzi-jana-pietrzaka-o-imigrantach-minister-sprawiedliwosci
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Обсуждения

так

сегодня, 10:12

Трохи жорстко,але чорні та мусліми затопчуть Европу.


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