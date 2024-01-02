Скандал в Польше: сатирик призвал поселять мигрантов в Аушвице

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Slava Kot
Польский сатирик Ян Петржак рассказал "шутку", в которой заявил, что Польша имеет подготовленные бараки для мигрантов в нацистских "лагерях смерти", в том числе и в одном из крупнейших концлагерей Второй мировой войны Аушвиц, который находился вблизи города Освенцим.
Польский сатирик Ян Петржак. Фото из открытых источников
В эфире польского телевидения TV Republika Ян Петржак заявил, что Германия "выталкивает" мигрантов в Польшу, которых поляки могли бы селить в концлагеря.
На высказывания 86-летнего сатирика ведущая TV Republika Катажина Гойская заявила, что "это очень сильная шутка".
Подобные слова разожгли скандал в польском обществе. В частности, на него критически отреагировала администрация Государственного музея Аушвиц-Биркенау.
Также на призывы поселять мигрантов в концлагеря отреагировал и министр юстиции Польши Адам Боднар, который направил обращение к прокурору о необходимости начать расследование по словам Яна Петржака и телеканала TV Republika. А Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Польше заявил, что слова сатирика являются призывом к "убийству беженцев в концлагерях". Кроме того, организация подала иск в Окружную прокуратуру Варшавы по поводу пропаганды нацизма и расистских угроз.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше ставят ультиматум Украине на 20 лет по вступлению в ЕС.
Также "Комментарии" писали, что в Польше изменилось отношение к украинцам.
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