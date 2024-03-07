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Смерть украинца от отравления холодцем: установили окончательную причину трагического случая

В Польше скончался украинец после пищевого отравления холодцем. Мясной продукт продала пара поляков на местном рынке.

сегодня, 13:10
Автор:
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Slava Kot
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В феврале 54-летний украинец, проживавший в Польше, обратился в больницу после покупки холодца на местном рынке. Через несколько часов врачи констатировали смерть украинца. После первых анализов польская полиция не могла установить окончательную причину смерти, однако токсикологические исследования дали ответ.

Смерть украинца от отравления холодцем: установили окончательную причину трагического случая

Стали известны причины смертельного отравления украинца в Польше. Фото из открытых источников

По данным Государственного ветеринарного института (PIW) в образцах мясных продуктов, вызвавших смерть украинца, было "очень высокое содержание нитрита натрия, токсичное для человека".

"Концентрация нитрита натрия колебалась от 16 до 19 тысяч миллиграммов на килограмм продукции. В свою очередь экспертиза неизвестного вещества, предоставленного прокуратурой в виде белого порошка, показала, что это химически чистый нитрит, который, вероятно, мог быть добавлен в холодец по ошибке", — сообщил директор PIW профессор Станислав Винярчик.

Таким образом, в исследуемом холодце количество нитрита натрия более чем в 100 раз превысило норму для мясных продуктов. Нитрит натрия или соль азотной кислоты – синтетическое вещество, которое используют для консервирования пищевых продуктов.

Напомним, что польская полиция задержала 55-летнюю женщину и 56-летнего мужчину, которые выращивали свиней и производили из них мясные продукты, в том числе и холодец, реализуемый на местном рынке. Подозреваемым грозит три года лишения свободы из-за продажи холодца, приведшего к смерти украинца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция супругов поляков, которые смертельно отравили украинца холодцем.

Также "Комментарии" писали о польском деликатесе, который назвали худшим мясным продуктом мира.



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Источник: https://tvn24.pl/lublin/nowa-deba-smiertelne-zatrucie-miesem-sa-wyniki-badan-st7807488
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