Сравнил с нацистами: Навроцкий призвал запретить в Польше один из символов Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с призывом законодательно запретить использование красно-черного флага ОУН-УПА на территории страны. Соответствующее заявление он сделал во время мер по оказанию памяти жертв Волынской трагедии в селе Радруж недалеко от украинской границы.

Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников

Как сообщает RMF24, слова польского президента прозвучали во время мемориальной церемонии, посвященной жертвам событий на Волыни 11 июля. Навроцкий заявил, что будет стремиться к принятию соответствующего закона о запрете красно-черного флага ОУН-УПА в польском парламенте.

"Мы не хотим видеть его в Польше – и я сделаю все, чтобы обеспечить, что его не будет в Польше. Я верю, что польский парламент примет соответствующий закон – потому что это сродни флагу Blut und Boden ("Кровь и земля", немецких нацистов). Это то, что он имел в виду, и за ним была и есть вся идеология украинских националистов, убивавших польских женщин и детей", – заявил Навроцкий.

В то же время Навроцкий подчеркнул, что его слова не направлены против украинского народа в целом. Он заявил, что критикует исключительно "бандеровскую идеологию" и тех, кто, по его словам, и сегодня использует этот символ.

"Прославление геноцида или закрывание глаз на него является приглашением к новому геноциду", – заявил польский президент.

В своем выступлении президент Польши также провел параллель между Волынской трагедией и современной войной в Украине. Навроцкий отметил, что смерть 14-летней польской девушки Ядвиги во время Волынской трагедии такая же трагедия, как и гибель современных украинских подростков от российских ударов.

Законопроект о запрете использования красно-черного флага в польский парламент не внесен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что евродепутатка от Польши разорвала флаг УПА во время дебатов по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше выставили ультиматум Украине через УПА.