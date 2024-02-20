Стало известно, до какого месяца поляки намерены блокировать границу с Украиной

Протест польских фермеров на границе с Украиной может быть продлен еще на месяц – до апреля. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "Подкарпатского обманутого села" Роман Кондров, сообщает радио RMF24.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

"Мы усиливаем протест. Я сегодня подам (Ред. – заявку) на следующий месяц на продолжение (Ред. – протеста), он продлится до апреля. Мы будем делать это по очереди. Фермеры будут частично работать в поле, часть будет стоять на границе", — пояснил Роман Кондров.

Отметим, ситуация на украино-польской границе, где польские фермеры творят настоящий беспредел, заставила жестко высказаться президента Украины. В вечернем обращении 19 февраля Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей "нельзя воспринимать как нечто нормальное". Он акцентировал, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта, поэтому дело не в экономике, а, скорее, в политике. О чем говорит всё более разгорающийся конфликт? Какие есть пути решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — протесты польских фермеров наносят удар не только экономике обеих стран, но и наносят удар на общественном уровне, сказал в комментарии Oboz.ua экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица. По его словам, между народами начинается напряжение.

Также он рассказал, что польская сторона хочет более тщательно проверять товары, идущие из Украины. При этом Дещица подчеркнул, что таможенники могут проводить такие проверки, но протестующие точно нет.

Также издание "Комментарии" сообщало – в правительстве Туска раскритиковали заявление Зеленского по поводу блокады границы. Советуют быть "осторожным".



