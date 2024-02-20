У Туска раскритиковали заявление Зеленского по поводу блокады границы. Советуют быть «осторожным»

Как отметил Кшиштоф Гетьман, вся сложившаяся ситуация не является нормальной, ведь польские фермеры должны иметь возможность нормально работать, а не перекрывать дороги и стоять на пограничных переходах. При этом министр добавил, что пытается понять эмоции Владимира Зеленского и добавил, что протесты фермеров не имеют ничего общего с политикой, как считает глава Украины.

Кшиштоф Гетьман

"Я не думаю, что это первый раз, когда президент Зеленский высказывается достаточно резко. Я пытаюсь понять человека, который находится под огромным давлением, хотя и не согласен с тем, что он сказал"

, – заявил он.

При этом Гетьман посоветовал Зеленскому быть "осторожнее" с заявлениями, учитывая, как много Польша делает для Украины.

"Я был бы осторожен в таких заявлениях, потому что это действительно не о политике. Я бы посоветовал нашим партнерам и друзьям из Украины быть немного более чувствительными к проблемам не только польских фермеров",

– заявил министр развития.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.

Вместе с тем, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что у польских властей нет политической воли, чтобы остановить протест на границе.

Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.

Кроме того, известно, что протесты фермеров обострились. Вблизи пункта "Медики-Шегиня" была заблокирована железная дорога . Из одного из вагонов протестующие высыпали на рельсы украинское зерно.