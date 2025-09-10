Стало известно о первом шаге Польши относительно России после ночной атаки дронами

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Польша. Фото: из открытых источников

Российского дипломата вызовут в МИД Польши и вручат ему ноту протеста. Он должен был прибыть в ведомство до 13:00.

В то же время в комментарии для российских СМИ Андрей Ордаш цинично заявил, что "Польша не представила никаких доказательств" российского происхождения сбитых беспилотников.

"Мы считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено", — сказал Ордаш.

По его словам, Москва "не заинтересована в какой-либо эскалации конфликта с Польшей", однако обвинил Варшаву в "антироссийском безумии". Кроме того, Ордаш соврал, что якобы единственным случаем, когда удалось подтвердить воздушную цель в Польше, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с многочисленным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом польский лидер написал в соцсети "Х".



