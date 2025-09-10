Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".
Польша. Фото: из открытых источников
Российского дипломата вызовут в МИД Польши и вручат ему ноту протеста. Он должен был прибыть в ведомство до 13:00.
В то же время в комментарии для российских СМИ Андрей Ордаш цинично заявил, что "Польша не представила никаких доказательств" российского происхождения сбитых беспилотников.
По его словам, Москва "не заинтересована в какой-либо эскалации конфликта с Польшей", однако обвинил Варшаву в "антироссийском безумии". Кроме того, Ордаш соврал, что якобы единственным случаем, когда удалось подтвердить воздушную цель в Польше, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.
Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с многочисленным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом польский лидер написал в соцсети "Х".