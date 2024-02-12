Блокада украинской границы: какие цели преследуют поляки и почему прослеживается российский след

Польские фермеры расширили блокады границы с Украиной, которую начали 9 февраля. Теперь к блокированию пункта пропуска "Шегини", добавились еще и ПП "Ягодин" и "Рава-Русская". Более того, в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" из трех грузовиков поляки выбросили украинское зерно. О чем говорит происходящее? Как найти управу на тех, кто это творит? Можно ли допустить "российский след"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Проблема обостряется политическим аспектом

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук акцентирует, что действия польских фермеров, блокирующих украинские границы, становятся всё более радикальными.

"Кроме того, что происходят блокады пунктов пересечения границы, началась незаконная разгерметизация грузовых автомобилей. Протестующие пытаются открыть фуры, двигающиеся вдоль европейской границы, высыпают тонны зерна", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что такие радикальные действия должны быть останавливаться правоохранительными органами Польши. Тем более что речь идет о грузах, направляемых транзитом через Польшу в третьи страны.

"Эмбарго на поставки украинской агропродукции в Польшу действует, а транзитные перевозки составляют незначительные объемы. Сухопутными путями по западным границам Украина вывозит не более 300 тыс. тонн продукции. Остальные благодаря работе ВСУ экспортируются морским коридором", – напоминает Денис Марчук.

По его словам, из-за действий протестующих Польша также не сможет поставлять свою продукцию в Украину.

"Проблема обостряется политическим аспектом – мы снова в цикле выборов в Европе. Сначала пройдут местные выборы в Польше, позже – выборы в Европарламент. Если есть политическая воля, то такие блокады можно прекратить", – уверен эксперт.

Российские агентура, деньги, лоббисты продолжают работать

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что события на границе Украины и Польши демонстрируют полный провал украинских дипломатии и разведки.

"И тут речь не только о Польше, – уточняет он. – Российские агентура, деньги, лоббисты работают в огромном количестве стран. Практически два года идет речь о том, что рашисты могут начать наступление с Беларуси с целью отрезать часть Украины от западных границ. И в то время как мы вкладывали сотни миллионов долларов для усиления своей границы с Беларусью, оттягивали туда огромное количество войск и техники (которые пригодились бы во время боестолкновений на востоке и юге), россияне спокойно работали со своей агентурой в западных странах, оставшейся там со времен СССР. И сейчас эта агентура подняла голову".

Украинские спецслужбы должны тесно сотрудничать с польскими, с коллегами из других стран, выявляя такую агентуру, уверен Сергей Войченко.

"Я не поверю, – продолжает он, – что простой польский фермер бросает свою работу и начинает принимать участие в блокировании границ. Более того, устраивает такие провокации против украинского зерна, собранного в опаснейших условиях, с жертвами, под обстрелами и так далее. Это могут делать только откровенные агенты Кремля!".

По словам эксперта, само недостаточно понятное нам отношение, не только в Польше, но и в США к российско-украинской войне дает возможность контрсилам поднимать голову. В том числе блокируя границу с Украиной

"И на этом удивляет бездействие нашей власти. Она должна была всю армию чиновников бросить на кордоны с Польшей. Общаться с польской властью, спецслужбами, фермерами. Решать проблемные моменты, а не подыгрывать тем или иным спекулянтам, которые зарабатывают на ситуации по обе стороны границы", – подчеркивает Сергей Войченко.

Он напоминает, что благодаря усилиям военных, у нас в разы лучше заработал экспорт морем. Но нам важно, чтобы и сухопутные маршруты работали без сбоев. В обе стороны. Ведь к нам идет гуманитарная помощь, вооружение, боеприпасы и так далее, отмечает эксперт.

"Польские власть и правоохранители должны принять меры против тех, кто устроил этот ад на украинской границе. А нашей стране следует поднимать этот вопрос в Брюсселе. Садить за стол переговоров не только польскую власть, но и пограничные с Польшей страны. Чтобы они также привлекались к диалогу, принимали контрмеры, усиливая, в том числе, проверки польских перевозчиков, допуск польской продукции на рынки других стран ЕС. Поляки, вероятно, забыли, как они выбили в 90-х с рынка перевозок и продукции многих западных предпринимателей. Следует напомнить. В ситуации войны так поступать с Украиной – недопустимо! Важно донести это до поляков, акцентируя, что ситуация может самым негативным образом в итоге отразиться на них самих", – заключает Сергей Войченко.

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