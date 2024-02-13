Польша, Венгрия и Словакия должны разблокировать импорт зерна из Украины: в ЕС нашли альтернативу

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис призвал Польшу, Венгрию и Словакию снять одностороннее ограничение на импорт зерна из Украины. Ведь ЕС разработал альтернативные механизмы, которые помогут защитить европейских фермеров от избытка украинской продукции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление еврокомиссар сделал во время дебатов в Комитете агрокультуры при Европейском парламенте.

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис. Фото: из открытых источников

Домбровскис напомнил, что Еврокомиссия уже вводила защитные меры для прифронтовых стран во время импорта преимущественно сырьевых товаров из Украины, таких как зерно, кукуруза и семена подсолнечника.

Он также подчеркнул, что впоследствии Еврокомиссия вместе с Украиной разработала механизм экспортного контроля и уже успешно функционирует между Украиной и Румынией.

"Этот механизм не работает, например, с Польшей, Венгрией и Словакией, поскольку эти страны продолжают применять односторонние ограничения, которые, кстати, противоречат исключительной компетенции ЕС в сфере торговой политики, так и вашим обязательствам по Соглашению о свободной торговле с Украиной и ВТО", — сказал Домбровскис.

Кроме того, он отметил, что Еврокомиссия предложила ввести автономные торговые мероприятия для стран, сталкивающихся с негативным влиянием на рынок от украинского экспорта. Речь идет о "чувствительных продуктах", таких, как яйца, сахар и подсолнечное масло, для которых Еврокомиссия предложила установить предельную максимальную квоту, которая является усредненными данными импорта за 2022-2023 гг.

Домбровскис также напомнил, что действие "коридоров солидарности" остается актуальным, несмотря на возобновление Украиной экспорта Черным морем, поскольку он все еще не достиг довоенных показателей.

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