Президент Польши Кароль Навроцкий сделал резкое заявление об отношениях с Россией. По его словам, с РФ не может быть никаких соглашений, потому что она всегда действует на основе лжи.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Во время торжеств по случаю 195-летия начала Ноябрьского восстания Навроцкий подчеркнул, что исторические события являются важным уроком для современной Польши. Видео выступления польского президента опубликовал в сети Х руководитель его канцелярии Збигнев Богуцкий.

"С москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке нет никаких сделок. Там есть только ложь, желание унести жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны извлечь, глубоко веря в польских подпоручиков, офицеров и генералов", — сказал Навроцкий.

Напомним, накануне польский президент отменил свою встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном после того, как тот побывал в Москве и встретился там с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кароль Навроцкий заявил, что рассматривает РФ как государство, не соблюдающее свои договоренности и поэтому представляющее угрозу для любого потенциального мира, который может быть подписан. Навроцкий также заявил, что с нетерпением ожидает приезда президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву и надеется, что тот примет приглашение.

В то же время, как писало издание "Комментарии", ранее польский президент Кароль Навроцкий посетил Словакию , где во время пресс-конференции поделился мнениями относительно двусторонних отношений с Украиной. В частности, он выразил обеспокоенность якобы недостаточной благодарностью со стороны украинской стороны, вспомнив, в частности, эксгумации на Волыни и проблемы с сельскохозяйственной продукцией.