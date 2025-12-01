Тільки брехня і бажання знищити: президент Польщі зробив різку заяву про відносини з РФ

Президент Польщі Кароль Навроцький зробив різку заяву про відносини з Росією. За його словами, з РФ не може бути жодних угод, бо вона завжди діє на основі брехні.

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Під час урочистостей з нагоди 195-ї річниці початку Листопадового повстання Навроцький наголосив, що історичні події є важливим уроком для сучасної Польщі. Відео виступу польського президента опублікував у мережі Х керівник його канцелярії Збігнев Богуцький.

"З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод. Там є тільки брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, глибоко вірячи в польських підпоручників, офіцерів і генералів", — сказав Навроцький.

Нагадаємо, напередодні польський президент скасував свою зустріч із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном після того, як той побував у Москві та зустрівся з там з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше Кароль Навроцький заявив, що розглядає РФ як державу, яка не дотримується своїх домовленостей і тому становить загрозу для будь-якого потенційного миру, який може бути підписаний. Навроцький також заявив, що з нетерпінням очікує на приїзд президента України Володимира Зеленського до Варшави і сподівається, що той прийме запрошення.

Водночас, як писало видання "Коментарі", раніше польський президент Кароль Навроцький відвідав Словаччину, де під час пресконференції поділився думками щодо двосторонніх відносин з Україною. Зокрема, він висловив занепокоєння нібито недостатньою вдячністю з боку української сторони, згадавши, серед іншого, ексгумації на Волині та проблеми з сільськогосподарською продукцією.