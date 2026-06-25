Тревожный сигнал из Варшавы: сколько поляков против вступления Украины в ЕС

Поддержка вступления Украины в Европейский Союз среди поляков остается на низком уровне и большинство граждан Польши против членства Украины в ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенного для Radio ZET.

Сколько поляков поддерживают вступление Украины в ЕС. Фото из открытых источников

В ходе опроса поляков спрашивали, "по вашему мнению, должна ли Украина вступить в Европейский Союз?" В результате оказалось, что на вопрос о возможном вступлении Украины в Евросоюз лишь 8,4% поляков ответили "однозначно да", еще 26,9% — "скорее да".

27,4% поляков заявили, что скорее не поддерживают членство Украины, а 32,3% выступили категорически против. Еще 5% поляков не определились со своей позицией.

Таким образом, только 35,3% поляков считают, что Украина должна стать членом ЕС. В то же время, 59,7% опрошенных высказались против.

Сколько поляков поддерживает вступление Украины в ЕС Фото: radio zet

Результаты свидетельствуют о заметной поляризации польского общества по европейской интеграции Украины. Мнения в значительной степени зависят от политических симпатий респондентов. Среди сторонников партий, входящих в правящий лагерь, в том числе "Гражданскую коалицию", "Левые", Польскую крестьянскую партию и "Польшу 2050", 64% поддерживают вступление Украины в ЕС, а 32% против.

Среди избирателей правых и консервативных сил преобладает противоположная позиция. В частности, среди сторонников партий "Право и справедливость", "Конфедерация", "Конфедерация польской короны" и "Разом" 73% респондентов против членства Украины, тогда как 24% поддерживают евроинтеграцию.

Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 12-13 июня, то есть после того, как Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования военному подразделению в честь Героев УПА, однако до скандала, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского президента ордена Белого Орла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина проиграет войну России из-за Бандеры.

Также "Комментарии" писали, что польский депутат призвал депортировать всех украинцев из Польши.