Туск потребовал Навроцкого из-за нападения на украинскую пару в Польше

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к президенту Каролю Навроцкому после нападения на украинскую пару во Вроцлаве. Глава польского правительства призвал президента прекратить молчание и четко высказаться о деятельности радикальных группировок и их нападениях на украинцев в Польше.
Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападения на украинцев. Фото из открытых источников
Туск выступил перед заседанием правительства, где заявил, что Польша должна усилить борьбу с агрессией и преступлениями на почве ненависти. По его словам, радикально настроенные личности становятся все смелее, поскольку ощущают политическую поддержку.
Премьер обратился к Каролю Навроцкому с призывом "прервать свое молчание" и высказать позицию относительно деятельности радикальных групп. Туск также выразил надежду, что правоохранительные органы оперативно найдут виновных в нападении и обеспечат их наказание.
Отдельно Туск подчеркнул, что нападения на граждан Украины противоречат интересам самой Польши и вредят безопасности общества. Политик призвал поляков не оставаться безразличными к проявлениям насилия и немедленно сообщать о таких случаях правоохранителям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Вроцлаве несколько поляков напали и избили украинскую пару.
Также "Комментарии" писали, что Путин заявил о территориальных претензиях Польши к Украине: жесткий ответ Варшавы.