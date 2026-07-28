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Туск потребовал Навроцкого из-за нападения на украинскую пару в Польше

Дональд Туск требует от президента Навроцкого реакции на избиение украинцев во Вроцлаве.

28 июля 2026, 14:45
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Slava Kot

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к президенту Каролю Навроцкому после нападения на украинскую пару во Вроцлаве. Глава польского правительства призвал президента прекратить молчание и четко высказаться о деятельности радикальных группировок и их нападениях на украинцев в Польше.

Туск потребовал Навроцкого из-за нападения на украинскую пару в Польше

Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападения на украинцев. Фото из открытых источников

Туск выступил перед заседанием правительства, где заявил, что Польша должна усилить борьбу с агрессией и преступлениями на почве ненависти. По его словам, радикально настроенные личности становятся все смелее, поскольку ощущают политическую поддержку.

"Мы должны вести решительную борьбу против этого насилия, ведь бандиты, хулиганы и эта культура насилия становятся все более дерзкими и наглыми, а еще и потому, что они получили политическую поддержку. Это не случайно, что избивший украинку мужчина хвастался, будто он является защитником границ", – сказал Туск.

Премьер обратился к Каролю Навроцкому с призывом "прервать свое молчание" и высказать позицию относительно деятельности радикальных групп. Туск также выразил надежду, что правоохранительные органы оперативно найдут виновных в нападении и обеспечат их наказание.

Отдельно Туск подчеркнул, что нападения на граждан Украины противоречат интересам самой Польши и вредят безопасности общества. Политик призвал поляков не оставаться безразличными к проявлениям насилия и немедленно сообщать о таких случаях правоохранителям.

"Не будьте равнодушны. Мы знаем, что безразличие является корнем преступления. Это идеальная среда для расцвета хулиганов, жестоких преступников и зла", — добавил Туск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Вроцлаве несколько поляков напали и избили украинскую пару.

Также "Комментарии" писали, что Путин заявил о территориальных претензиях Польши к Украине: жесткий ответ Варшавы.



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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polityka/news-tusk-kibole-i-patologia-nabrala-odwagi-bo-dostala-polityczny,nIdn,1011660
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