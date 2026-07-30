Туск сделал тревожное заявление о следующих 100 днях войны: решат судьбу Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие 100 дней могут определить дальнейшее течение войны России против Украины. Такую оценку он озвучил после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и на фоне инцидента с падением российской ракеты на территории Польши.

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск на брифинге в Люблинском воеводстве, где упала российская ракета х-101, заявил, что безопасность Польши напрямую зависит от возможностей украинской противовоздушной обороны. По его мнению, если бы Украина получила больше современных систем защиты неба, отдельных опасных инцидентов можно было бы избежать.

"Я знаю, что сейчас может быть не очень популярно говорить хорошо об Украине. Но я знаю, и это знание гораздо важнее, что безопасность Польши однозначно зависит от эффективных действий украинских военных, в частности в воздухе. Если бы украинцы имели гораздо больше того, чего они все это время просили, возможно, эту баллистическую ракету не запустили бы в направлении Польши", — сказал Туск.

Туск также отметил, что Варшава будет делать все возможное, чтобы Украина не потерпела поражение. По его словам, польское правительство готово рассмотреть вопрос о дополнительной военной помощи Киеву, в частности, передачу систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, польский лидер заявил, что в ближайшие 100 дней может разрешиться ситуация с войной в Украине.

"После моего разговора с президентом Зеленским мне вполне понятно: следующие 100 дней могут решить судьбу этой войны и шансы на победу составляют 50 на 50", — указал Туск.

Отдельно глава польского правительства подчеркнул, что исход войны будет в значительной степени зависеть от решений, которые в ближайшее время будут приняты в США. Среди людей, способных повлиять на развитие событий, он назвал президента США Дональда Трампа, бизнесмена Илона Маска и других влиятельных лиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за несколько часов до залета ракеты: Зеленский предупредил Туска о масштабной атаке РФ.

Также "Комментарии" писали, что глава Минобороны Косиняк-Камыш сделал тревожное заявление после падения российской ракеты х-101 в Польше.