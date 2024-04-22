Туск смущен заявлениями Дуды о размещении ядерного оружия в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что заявление президента Анджея Дуды о возможности размещения ядерного оружия на территории страны прозвучало без консультаций с польским правительством. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.



Дональд Туск и Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Дональд Туск во время пресс-конференции смущенно отреагировал на информацию Анджея Дуды.

"Я очень хочу, чтобы Польша была в безопасности и вооружена, но я также хотел бы, чтобы любые инициативы были очень хорошо подготовлены ответственными за них людьми, чтобы все верили, что мы этого хотим. Эта идея очень масштабная и очень серьезная. Я должен знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", — заявил Дональд Туск.

По словам Туска, президент Польши Анджей Дуда не обсуждал с правительством позицию страны о возможности разместить ядерное оружие союзников по НАТО на своей территории.

Напомним, Анджей Дуда заявил, что в рамках программы Nuclear Sharing страна готова получить ядерное оружие.

Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического союза. Она предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing ядерное оружие США было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на готовность Польши разместить ядерное вооружение на территории своей страны.

Также "Комментарии" писали о том, что в России из-за наводнений затопило урановые скважины. Местные экологи бьют тревогу из-за опасности радиационной грязи для жителей Курганской области.