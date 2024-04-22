Туск смущен заявлениями Дуды о размещении ядерного оружия в Польше

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что заявление президента Анджея Дуды о возможности размещения ядерного оружия на территории страны прозвучало без консультаций с польским правительством. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.
Дональд Туск и Анджей Дуда. Фото из открытых источников
Дональд Туск во время пресс-конференции смущенно отреагировал на информацию Анджея Дуды.
По словам Туска, президент Польши Анджей Дуда не обсуждал с правительством позицию страны о возможности разместить ядерное оружие союзников по НАТО на своей территории.
Напомним, Анджей Дуда заявил, что в рамках программы Nuclear Sharing страна готова получить ядерное оружие.
Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического союза. Она предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing ядерное оружие США было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на готовность Польши разместить ядерное вооружение на территории своей страны.
Также "Комментарии" писали о том, что в России из-за наводнений затопило урановые скважины. Местные экологи бьют тревогу из-за опасности радиационной грязи для жителей Курганской области.
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