Туск высказался об на антиукраинских настроениях в Польше

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В мире не должно возникать никаких сомнений относительно приверженности к Украине в ее противостоянии российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "TVN24" сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Глава польского правительства отметил, польская партия "Право и Справедливость" в предыдущем правительстве "пыталась играть на антиукраинских нотах" в последние месяцы избирательной кампании. Впрочем, лично премьер не позволит, чтобы в его правительстве кто-то строил свою позицию на антиукраинских настроениях.
По его словам, в любой ситуации задачей Польши будет противостоять неуверенности, когда речь идет о помощи Украине. В связи с этим он активно работает с европейскими партнерами.
В то же время он отметил, что Российская Федерация перевела свою экономику на "военные рельсы", из-за чего война может длиться долго.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше ответили, снимут ли запрет на импорт зерна из Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – граница Украины с Польшей вновь может быть заблокирована: в чем причина.
Обсуждения
Новости