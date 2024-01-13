Туск высказался об на антиукраинских настроениях в Польше

В мире не должно возникать никаких сомнений относительно приверженности к Украине в ее противостоянии российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "TVN24" сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства отметил, польская партия "Право и Справедливость" в предыдущем правительстве "пыталась играть на антиукраинских нотах" в последние месяцы избирательной кампании. Впрочем, лично премьер не позволит, чтобы в его правительстве кто-то строил свою позицию на антиукраинских настроениях.

"Потому что, когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всего западного мира, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений. Украина в войне с Россией нуждается в помощи от нас и всего мира. Потому что на самом деле, пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности", — пояснил Дональд Туск.

По его словам, в любой ситуации задачей Польши будет противостоять неуверенности, когда речь идет о помощи Украине. В связи с этим он активно работает с европейскими партнерами.

В то же время он отметил, что Российская Федерация перевела свою экономику на "военные рельсы", из-за чего война может длиться долго.

"Европа должна ответить на этот вызов и инвестировать больше денег, чтобы покупать оружие и повышать обороноспособность Европы. Мы не можем делать вид, что ничего не происходит. В таком вопросе, как вооружение и поддержка Украины в войне, не может быть никаких колебаний. Для меня это неоспоримый факт", — добавил премьер.

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