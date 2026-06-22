У Навроцкого объяснили, почему забрали орден у Зеленского, но оставят его Муссолини и Екатерине II

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Slava Kot
В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого прокомментировали критику относительно того, что высшая государственная награда страны Орден Белого Орла после решения о лишении президента Украины Владимира Зеленского до сих пор формально связывается с рядом противоречивых исторических фигур, в частности Бенито Муссолини, Екатериной II и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.
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В ответ на критику отреагировала министерша канцелярии президента Польши Агнешка Енджак. Она заявила, что польское законодательство не предусматривает процедуру посмертного отзыва орденов.
Чиновница добавила, что Шредер не ставил "памятников Гитлеру или Гиммлеру", а также не называл подразделение Бундесвера в честь "героев СС".
Кроме того, Енджак отметила, что во время награждения Зеленский не указывал, что у Ордена Белого Орла есть эти противоречивые фигуры.
В итоге она добавила, что Навроцкий "отозвал награду, но не забрал протянутую руку" и отметила, что "мы поддерживаем Украину, но не позволим оскорблять себя".
Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за наименования одного из подразделений в честь УПА.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал между Украиной и Польшей вышел на международный уровень: как мировые медиа оценили решение Навроцкого.
Также "Комментарии" писали, что экс-президент Польши Александр Квасьневский подверг критике польских политиков за антиукраинскую риторику.