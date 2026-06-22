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У Навроцкого объяснили, почему забрали орден у Зеленского, но оставят его Муссолини и Екатерине II

В канцелярии президента Польши прокомментировали, почему Орден Белого Орла не отзывают у Муссолини, Шредера и Екатерины II.

22 июня 2026, 09:20
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Slava Kot

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого прокомментировали критику относительно того, что высшая государственная награда страны Орден Белого Орла после решения о лишении президента Украины Владимира Зеленского до сих пор формально связывается с рядом противоречивых исторических фигур, в частности Бенито Муссолини, Екатериной II и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.

У Навроцкого объяснили, почему забрали орден у Зеленского, но оставят его Муссолини и Екатерине II

В Польше объяснили, почему не будут отбирать ордена у Муссолини и Екатерины II

В ответ на критику отреагировала министерша канцелярии президента Польши Агнешка Енджак. Она заявила, что польское законодательство не предусматривает процедуру посмертного отзыва орденов.

"Первые двое (итальянский диктатор Муссолини и российская императрица Екатерина II) уже давно умерли, а Польша не отзывает орден посмертно. А бывший канцлер Германии никогда настолько открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины, хотя его работа на пунитскую Россию действительно заслуживает осуждения как вреда Польше и Европе", – заявила Енджак.

Чиновница добавила, что Шредер не ставил "памятников Гитлеру или Гиммлеру", а также не называл подразделение Бундесвера в честь "героев СС".

Кроме того, Енджак отметила, что во время награждения Зеленский не указывал, что у Ордена Белого Орла есть эти противоречивые фигуры.

"И он придает оскорбление к обиде, возвращая ее почтовой службой. В корне вопроса – то, что украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины. Не стоит чествовать убийц предков тех, кто вам помог, когда стоял вопрос жизни и смерти", – заявила Енджак.

В итоге она добавила, что Навроцкий "отозвал награду, но не забрал протянутую руку" и отметила, что "мы поддерживаем Украину, но не позволим оскорблять себя".

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за наименования одного из подразделений в честь УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал между Украиной и Польшей вышел на международный уровень: как мировые медиа оценили решение Навроцкого.

Также "Комментарии" писали, что экс-президент Польши Александр Квасьневский подверг критике польских политиков за антиукраинскую риторику.



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Источник: https://x.com/ajedrzak/status/2068708438322942112
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