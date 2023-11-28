Украинские водители устроили протест в Польше: что произошло

Украинские водители ответили протестом на блокаду границ Украины польскими перевозчиками. Об этом сообщает издание RMF FM, пишет портал "Комментарии".

Украинские перевозчики устроили акцию в Польше. Скрин с видео

Десятки украинских водителей грузовиков 28 ноября блокировали дороги в польских городах Перемышль и Медика. Таким образом, они отреагировали на блокирование польскими водителями пограничных пунктов пропуска с Украиной.

Издание пишет, что при въезде в польские города Перемышль и Медика около 30 украинских водителей вышли на пешеходный переход, заблокировав движение автомобилей.

При этом польская полиция сообщила, что протесты украинских водителей происходили мирно. Организаторы акции рассказали, что инициировали ее в ответ на то, что польские водители блокируют проезд через границу украинских грузовиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик призвал украинского коллегу Александра Кубракова инициировать отмену обязательной регистрации в системе "еЧерга" грузовиков, которые едут из Украины в ЕС. Кроме того, Анджей Адамчик призвал комиссара ЕС по транспорту Адины Валеан совместно проанализировать, как "транспортный безвиз" с Украиной влияет на рынок автомобильных перевозок в Евросоюзе.

Также "Комментарии" писали, что организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, глава люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" объявил о намерении польских перевозчиков продлить протест до 1 февраля 2024 года. Организаторы протеста подали заявку о продлении акции по блокированию границы на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" до 1 февраля.

