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СМИ сообщают, что украинским депутатам запретили въезд в одну из стран ЕС: какая причина

Депутаты Верховной Рады Украины получили запрет на въезд в Польшу. СМИ узнали причину.

сегодня, 14:32
Автор:
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Slava Kot
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Депутатам Верховной Рады временно запретили ездить в Польшу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Onet, которое подтвердило информацию из нескольких источников в украинском правительстве.

СМИ сообщают, что украинским депутатам запретили въезд в одну из стран ЕС: какая причина

Украинские депутаты получили запрет на въезд в Польшу. Фото из открытых источников

Onet выяснило, что несколько украинских депутатов не смогут принять участие в Экономическом форуме в польском городе Карпач, в частности, это касается депутата от партии "Европейская Солидарность" Николая Княжицкого.


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"Меня не отпустят. Я хочу поехать, но меня не пускают", — рассказал Княжицкий.

Польское издание обратилось к украинскому послу в Польше Василию Зварычу за комментарием по ситуации. Зварыч не опроверг информацию о запрете, однако указал на исключения.

"Поездки полностью не запрещены, они могут ездить в официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран", — сообщает Зварич издания Onet .

По информации СМИ, вероятной причиной такого решения является конфликт между Украиной и Польшей относительно эмбарго на импорт украинского зерна. По словам Зварыча, запрет действует до 15 сентября, однако Украина рассматривает различные варианты ответа в зависимости от решения Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский военный зашел на территорию Польши и начал резать изгородь. СМИ указывают, что это первый случай разрушения забора человеком в военной форме, ранее камеры фиксировали такие действия гражданских.

Также "Комментарии" писали, что в Польше эвакуировали аэропорт из-за иностранца, который вез опасный багаж из Украины.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zrodla-onetu-ukrainscy-deputowani-z-zakazem-wyjazdow-do-polski/m52wvyj
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