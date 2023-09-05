СМИ сообщают, что украинским депутатам запретили въезд в одну из стран ЕС: какая причина

Депутатам Верховной Рады временно запретили ездить в Польшу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Onet, которое подтвердило информацию из нескольких источников в украинском правительстве.



Украинские депутаты получили запрет на въезд в Польшу. Фото из открытых источников

Onet выяснило, что несколько украинских депутатов не смогут принять участие в Экономическом форуме в польском городе Карпач, в частности, это касается депутата от партии "Европейская Солидарность" Николая Княжицкого.

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"Меня не отпустят. Я хочу поехать, но меня не пускают", — рассказал Княжицкий.

Польское издание обратилось к украинскому послу в Польше Василию Зварычу за комментарием по ситуации. Зварыч не опроверг информацию о запрете, однако указал на исключения.

"Поездки полностью не запрещены, они могут ездить в официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран", — сообщает Зварич издания O net .

По информации СМИ, вероятной причиной такого решения является конфликт между Украиной и Польшей относительно эмбарго на импорт украинского зерна. По словам Зварыча, запрет действует до 15 сентября, однако Украина рассматривает различные варианты ответа в зависимости от решения Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский военный зашел на территорию Польши и начал резать изгородь. СМИ указывают, что это первый случай разрушения забора человеком в военной форме, ранее камеры фиксировали такие действия гражданских.

Также "Комментарии" писали, что в Польше эвакуировали аэропорт из-за иностранца, который вез опасный багаж из Украины.