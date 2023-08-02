В МИД Польши заявили об очень откровенном разговоре с Украиной из-за недавнего скандала

Заместитель руководителя МИД Польши Павел Яблонский. Фото из открытых источников

Украина отреагировала на резкие слова представителя польской Канцелярии Марцина Пшидача и вызвала посла Польши Бартоша Цихоцкого для обсуждения. Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что "разговор будет очень откровенным". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF FM.



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Павел Яблонский заявил, что во время разговора Украина получит оценку состояния отношений между странами, которые по словам заместителя главы МИД Польши ухудшились из-за украинских политиков.

"Разговор будет очень откровенным. Мы передадим наши оценки относительно состояния наших отношений сегодня, которое, к сожалению, из-за последних заявлений некоторых представителей украинской власти не лучше", — сказал Павел Яблонский.

Яблонский говорит, что, вероятно, скандал связан с эмоциями, ведь на Украину напали, одна Заместитель польского министра МИД считает, что Киев "не должен атаковать своих союзников". Павел Яблонский объясняет, что между странами много вопросов, которые еще не решились. Кроме того, он добавляет, что руководство Варшавы будет руководствоваться национальными интересами Польши.

" Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам. Так было всегда и так будет", — подчеркнул Яблонский.

Одной из самых больших проблем в отношениях между Украиной и Польшей Яблонский называет Волынскую трагедию, которая в Польше считается геноцидом.

Напомним, что секретарь Канцелярии Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине следует больше ценить помощь Польши в последние годы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии: обвиняют ОУН и УПА в геноциде.

Также "Комментарии" писали в Польше резко раскритиковали президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуду во время памяти жертв Волынской трагедии.