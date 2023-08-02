logo

BTC/USD

29471.18

ETH/USD

1854.10

LTC/USD

90.88

USD/UAH

37.27

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В МИД Польши заявили об очень откровенном разговоре с Украиной из-за недавнего скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Польши заявили об очень откровенном разговоре с Украиной из-за недавнего скандала

Заместитель министра иностранных дел Польши считает, что отношения между странами ухудшились из-за заявлений некоторых украинских политиков.

сегодня, 14:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В МИД Польши заявили об очень откровенном разговоре с Украиной из-за недавнего скандала

Заместитель руководителя МИД Польши Павел Яблонский. Фото из открытых источников

Украина отреагировала на резкие слова представителя польской Канцелярии Марцина Пшидача и вызвала посла Польши Бартоша Цихоцкого для обсуждения. Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что "разговор будет очень откровенным". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF FM.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Павел Яблонский заявил, что во время разговора Украина получит оценку состояния отношений между странами, которые по словам заместителя главы МИД Польши ухудшились из-за украинских политиков.

"Разговор будет очень откровенным. Мы передадим наши оценки относительно состояния наших отношений сегодня, которое, к сожалению, из-за последних заявлений некоторых представителей украинской власти не лучше", — сказал Павел Яблонский.

Яблонский говорит, что, вероятно, скандал связан с эмоциями, ведь на Украину напали, одна Заместитель польского министра МИД считает, что Киев "не должен атаковать своих союзников". Павел Яблонский объясняет, что между странами много вопросов, которые еще не решились. Кроме того, он добавляет, что руководство Варшавы будет руководствоваться национальными интересами Польши.

" Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам. Так было всегда и так будет", — подчеркнул Яблонский.

Одной из самых больших проблем в отношениях между Украиной и Польшей Яблонский называет Волынскую трагедию, которая в Польше считается геноцидом.

Напомним, что секретарь Канцелярии Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине следует больше ценить помощь Польши в последние годы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии: обвиняют ОУН и УПА в геноциде.

Также "Комментарии" писали в Польше резко раскритиковали президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуду во время памяти жертв Волынской трагедии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-jablonski-o-incydencie-z-bialoruskimi-smiglowcami-informacje,nId,6937656#crp_state=1
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!