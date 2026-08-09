В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на резкое заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой после слов президента Польши Кароля Навроцкого о поддержке Украины. В Варшаве призвали Москву не искать виновных в Польше, а обратить внимание на свою агрессивную политику.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Ответ Захаровой опубликовал спикер польского МИД Мацей Вевюр. По его словам, Варшава предпочла бы Россию мирным соседом, с которым можно торговать и вести дискуссии, а не государством, от которого приходится защищаться.

"Мария Захарова снова угрожает Польше. Как обычно, обратимся к фактам. Представитель российского МИД говорит, что у нас "была граница взаимно выгодного сотрудничества, от которого из-за таких людей как Навроцкий и Сикорский ничего не осталось". Но она забывает, что это Россия угрожает своим соседям и нападает на них – либо военной силой, либо гибридными методами", – заявил Вевюр.

Польский дипломат также привел и ряд показателей, по которым Варшава превосходит Москву, несмотря на гораздо меньшие территории, население и ресурсы. Вюрюр утверждает, что в Польше вдвое выше ВВП, вдвое большая протяженность дорог и значительно более низкий уровень убийств.

"Вместо того, чтобы снова искать виновных в Варшаве, посмотрите на Москву, госпожа Захарова", — подытожил Вувюр.

Напомним, что Кароль Навроцкий во время выступления по случаю первой годовщины президентства заявил, что поддержка Украины отвечает стратегическим интересам Польши. По его словам, "там, где бьют москалей – Польша помогает". Захарова в ответ назвала польского президента "гданьским музейщиком" и пригрозила ему упоминанием об общей границе Польши и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове отреагировали на истерику Захаровой о "русском мире".