В МИД Польши жестко ответили Захаровой после ее критики слов Навроцкого о "битых москалях"

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Slava Kot
В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на резкое заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой после слов президента Польши Кароля Навроцкого о поддержке Украины. В Варшаве призвали Москву не искать виновных в Польше, а обратить внимание на свою агрессивную политику.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Ответ Захаровой опубликовал спикер польского МИД Мацей Вевюр. По его словам, Варшава предпочла бы Россию мирным соседом, с которым можно торговать и вести дискуссии, а не государством, от которого приходится защищаться.
Польский дипломат также привел и ряд показателей, по которым Варшава превосходит Москву, несмотря на гораздо меньшие территории, население и ресурсы. Вюрюр утверждает, что в Польше вдвое выше ВВП, вдвое большая протяженность дорог и значительно более низкий уровень убийств.
Напомним, что Кароль Навроцкий во время выступления по случаю первой годовщины президентства заявил, что поддержка Украины отвечает стратегическим интересам Польши. По его словам, "там, где бьют москалей – Польша помогает". Захарова в ответ назвала польского президента "гданьским музейщиком" и пригрозила ему упоминанием об общей границе Польши и России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове отреагировали на истерику Захаровой о "русском мире".