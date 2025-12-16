В МИД России заявили, что Польшу создал Ленин: реакция Варшавы

Министерство иностранных дел Польши резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая приписала Владимиру Ленину решающую роль в создании польской государственности. В Варшаве назвали подобные слова очередной попыткой фальсификации истории и политической манипуляцией со стороны РФ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель польского МИД Мацей Вевюр в соцсети X отреагировал на заявление Захаровой и заявил, что утверждения российской стороны не выдерживают никакой исторической критики.

"Показательно, что российский МИД, так охотно сегодня защищающий премьер-министра Виктора Орбана, снова прибегает к фальсификации истории. Если бы Польша обязана своей независимостью Ленину, то польско-большевистская война 1920 года должна быть русской гуманитарной операцией или, по этой логике, "специальной военной операцией"", — написал Вевюр.

В польском МИДе отметили, что восстановление независимости Польши в 1918 году стало результатом многолетней борьбы польского народа, благоприятных международных обстоятельств после Первой мировой войны и краха империй, а не воли большевистского руководства. Также, подчеркнул Вевюр, советское присутствие в Центральной Европе после Второй мировой войны не может считаться "освобождением".

Напомним, что заявление Захаровой прозвучало в ответ на комментарий министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что "Виктор (Орбан) заслужил свой орден Ленина" за постоянное блокирование замороженных российских активов. В ответ Захарова сказала, что "если бы не Ленин, Польши не было бы и в помине".

