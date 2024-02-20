В Мининфраструктуры рассказали, сколько зерна уничтожили польские протестующие

Инцидент с украинским зерном произошел около полудня, заявил Александр Кубраков. По его словам, польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, ожидавших перегрузки на узкий путь. Министр подчеркнул, что это зерно шло транзитом через Польшу в Германию.

Зерно, уничтоженное польскими фермерами

"От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" – проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении наших стран и раздоре цивилизованных стран"

, – подчеркнул Кубраков.

Министр сообщил, что о несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы польские правоохранительные органы, польская железная дорога и посольство Украины в Польше. При этом Кубраков подчеркнул, что все вагоны "Укрзализныци" на границе проходят проверку представителями контролирующих органов Польши. После проверки вагонов их опломбируют. Именно такие действия делают невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши.

Отреагировали на инцидент с зерном также в "Укрзализныце". Там назвали действия протестующих возмутительными.

"Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. В настоящее время компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы",

– говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.

Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.

Кроме того, известно, что протесты фермеров обострились. Вблизи пункта "Медики-Шегиня" была заблокирована железная дорога . Из одного из вагонов протестующие высыпали на рельсы украинское зерно.