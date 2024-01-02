В Минобороны Польши объяснили, что произошло с российской ракетой, залетевшей на их территорию

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Slava Kot
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что российская ракета, нарушившая польское воздушное пространство, впоследствии покинула страну. Польский чиновник указывает на два источника, подтверждающих эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF FM.
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский. Фото из открытых источников
29 декабря в Польше сообщили о "неизвестном объекте", пересекшем воздушное пространство страны. Инцидент произошел в день, когда российские силы нанесли массовый ракетный удар по Украине. Замглавы Минобороны Польши объяснил ситуацию.
По его словам, подтверждение этого Минобороны Польши получили с помощью польских радаров, а также через информацию от радаров союзников. Залевский указал, что технология радаров не всегда надежна, поэтому для уверенности было отправлено 500 солдат для поиска остатков ракет, которая так и не была найдена.
Представителя Минобороны Польши также спросили, мог ли инцидент быть провокацией со стороны России или это случайность, что российская ракета попала на территорию страны НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше скандал из-за сатирика, призвавшего поселять мигрантов в "лагере смерти" времен Второй мировой войны.
Также "Комментарии" писали, что в Германии рассказали, сколько времени имеет НАТО на подготовку к войне против России.
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