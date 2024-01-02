В Минобороны Польши объяснили, что произошло с российской ракетой, залетевшей на их территорию

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что российская ракета, нарушившая польское воздушное пространство, впоследствии покинула страну. Польский чиновник указывает на два источника, подтверждающих эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF FM.



Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский. Фото из открытых источников

29 декабря в Польше сообщили о "неизвестном объекте", пересекшем воздушное пространство страны. Инцидент произошел в день, когда российские силы нанесли массовый ракетный удар по Украине. Замглавы Минобороны Польши объяснил ситуацию.

"Мы уверены, что российская ракета, нарушившая в пятницу воздушное пространство Польши, покинула территорию нашей страны", — сказал Павел Залевский.

По его словам, подтверждение этого Минобороны Польши получили с помощью польских радаров, а также через информацию от радаров союзников. Залевский указал, что технология радаров не всегда надежна, поэтому для уверенности было отправлено 500 солдат для поиска остатков ракет, которая так и не была найдена.

Представителя Минобороны Польши также спросили, мог ли инцидент быть провокацией со стороны России или это случайность, что российская ракета попала на территорию страны НАТО.

"Мы очень тщательно анализируем это дело, и сегодня я не могу с полной ответственностью ответить, какой из этих факторов был решающим. Мы точно можем подумать о каждом из них. И, конечно, каждое нарушение польской воздушной зоны, кораблем или ракетой, есть важной проверкой нашей готовности реагировать", – ответил Залевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше скандал из-за сатирика, призвавшего поселять мигрантов в "лагере смерти" времен Второй мировой войны.

Также "Комментарии" писали, что в Германии рассказали, сколько времени имеет НАТО на подготовку к войне против России.