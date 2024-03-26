В Польше анонсировали ответ за российскую ракету на своей территории

Польша раскритиковала действия посла РФ Сергея Андреева, который проигнорировал вызов в польский МИД, чтобы объяснить ситуацию с находившейся в воздушном пространстве Польши российской ракеты. Теперь в Министерстве обороны Польши анонсировало ответ на действия России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Polsat News.



Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

После массированных обстрелов Украины одна российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, где находилась 39 секунд. Как следствие Польша вызвала российского посла Сергея Андреева, заявившего, что доказательств пребывания российской ракеты на польской территории нет.

"Это проявление пренебрежения, и мы не можем оставаться равнодушными к этому. Мы не в первый раз имеем дело с нарушениями как закона, так и международных стандартов", — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Министр обороны рассказал, что ведомства Польши обсуждают решение о российской ракете и вскоре о нем сообщат.

"Мы постоянно контактируем с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должно быть согласовано решение, потому что это ответ всего польского государства", — подчеркнул Косиняк-Камиш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше объяснили, почему российская ракета залетела на их территорию. По одной из двух версий это преднамеренный поступок России, ожидавшей создать "специфические эффекты" от этой ситуации.

Также "Комментарии" писали о новом исследовании, которое показывает изменение в отношении поляков относительно возможности отправить армию Польши на войну в Украину.