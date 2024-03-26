В Польше анонсировали ответ за российскую ракету на своей территории

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Польша раскритиковала действия посла РФ Сергея Андреева, который проигнорировал вызов в польский МИД, чтобы объяснить ситуацию с находившейся в воздушном пространстве Польши российской ракеты. Теперь в Министерстве обороны Польши анонсировало ответ на действия России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Polsat News.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников
После массированных обстрелов Украины одна российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, где находилась 39 секунд. Как следствие Польша вызвала российского посла Сергея Андреева, заявившего, что доказательств пребывания российской ракеты на польской территории нет.
Министр обороны рассказал, что ведомства Польши обсуждают решение о российской ракете и вскоре о нем сообщат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше объяснили, почему российская ракета залетела на их территорию. По одной из двух версий это преднамеренный поступок России, ожидавшей создать "специфические эффекты" от этой ситуации.
Также "Комментарии" писали о новом исследовании, которое показывает изменение в отношении поляков относительно возможности отправить армию Польши на войну в Украину.
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