В Польше блоггерша обиделся, потому что думали, что она украинка

В Польше разгорелся скандал после того, как местная блоггерша Клаудия Папроцкая рассказала, что стала жертвой публичных оскорблений из-за того, что ее перепутали с украинкой. Видео с ее историей быстро набрало популярность у TikTok, собрав 700 тысяч просмотров.

Клаудия Папроцка. Фото из открытых источников

Клаудия Папроцка на видео TikTok рассказала, что инцидент произошел во время обычной прогулки с собакой у дома. На встречу ей вышла другая женщина с животным. Их собаки хотели познакомиться, однако Клаудия, уставшая после дня, решила пойти домой.

По ее словам, этот жест возмутил незнакомку и та начала кричать, чтобы блоггер "забрала свою собаку". Когда Папроцкая попыталась спокойно объяснить, что животное уже на поводке, женщина перешла к обидам.

"Она крикнула: "Уйди вон". Я переспросила, ко мне ли это, а в ответ услышала: "Возвращайся домой, украинская курва"", — рассказала блогерша.

Клаудия заметила, что нападавшая, вероятно, была в состоянии сильного опьянения или под действием наркотиков. Клаудия призвала женщину идти лечиться, а ей та ответила, что она сама должна пройти курс лечения. После инцидента девушка расплакалась, придя домой.

"Теперь мне страшно выходить вечером. И в то же время это очень унизительно", — сказала Клаудия.

Пользователи соцсетей активно поддержали блоггер, осудив проявления ксенофобии и агрессии. Комментаторы отмечают, что подобные случаи дискредитируют польское общество, в целом демонстрирующее высокий уровень солидарности с украинцами.

