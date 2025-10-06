У Польщі блогерку образили, бо думали, що вона українка

Рубрики
У Польщі розгорівся скандал після того, як місцева блогерка Клаудія Папроцька розповіла, що стала жертвою публічних образ через те, що її переплутали з українкою. Відео з її історією швидко набрало популярності у TikTok, зібравши 700 тисяч переглядів.
Клаудія Папроцька. Фото з відкритих джерел
Клаудія Папроцька на відео TikTok розповіла, що інцидент стався під час звичайної прогулянки з собакою біля дому. На зустріч їй вийшла інша жінка з твариною. Їхні собаки хотіли познайомитися, однак Клаудія, втомлена після дня, вирішила піти додому.
За її словами, цей жест обурив незнайомку і та почала кричати, щоб блогерка "забрала свою собаку". Коли Папроцька спробувала спокійно пояснити, що тварина вже на повідку, жінка перейшла до образ.
Клаудія зауважила, що нападниця, ймовірно, була у стані сильного сп’яніння або під дією наркотиків. Клаудія закликала жінку йти лікуватися, а та їй відповіла, що вона сама має пройти курс лікування. Після інциденту дівчина розплакалася, дійшовши додому.
Користувачі соцмереж активно підтримали блогерку, засудивши прояви ксенофобії та агресії. Коментатори наголошують, що подібні випадки дискредитують польське суспільство, яке загалом демонструє високий рівень солідарності з українцями.
