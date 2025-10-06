У Польщі блогерку образили, бо думали, що вона українка

У Польщі розгорівся скандал після того, як місцева блогерка Клаудія Папроцька розповіла, що стала жертвою публічних образ через те, що її переплутали з українкою. Відео з її історією швидко набрало популярності у TikTok, зібравши 700 тисяч переглядів.

Клаудія Папроцька. Фото з відкритих джерел

Клаудія Папроцька на відео TikTok розповіла, що інцидент стався під час звичайної прогулянки з собакою біля дому. На зустріч їй вийшла інша жінка з твариною. Їхні собаки хотіли познайомитися, однак Клаудія, втомлена після дня, вирішила піти додому.

За її словами, цей жест обурив незнайомку і та почала кричати, щоб блогерка "забрала свою собаку". Коли Папроцька спробувала спокійно пояснити, що тварина вже на повідку, жінка перейшла до образ.

"Вона крикнула: "Іди геть". Я перепитала, чи це до мене, а у відповідь почула: "Повертайся додому, українська курво"", — розповіла блогерка.

Клаудія зауважила, що нападниця, ймовірно, була у стані сильного сп’яніння або під дією наркотиків. Клаудія закликала жінку йти лікуватися, а та їй відповіла, що вона сама має пройти курс лікування. Після інциденту дівчина розплакалася, дійшовши додому.

"Тепер мені страшно виходити ввечері. І водночас це дуже принизливо", — сказала Клаудія.

Користувачі соцмереж активно підтримали блогерку, засудивши прояви ксенофобії та агресії. Коментатори наголошують, що подібні випадки дискредитують польське суспільство, яке загалом демонструє високий рівень солідарності з українцями.

