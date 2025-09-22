В Польше избили активистку, заступившуюся за украинку в автобусе

Рубрики
В Варшаве произошел резонансный инцидент, когда польская общественная активистка Зенобия Жачек была избита в городском автобусе. Это произошло после того, как она стала в защиту пожилой женщины украинского происхождения, оскорбляемой другим пассажиром.
В Польше избили активистку, защитившую украинку. Фото из открытых источников
Инцидент произошел 20 сентября около 13:00 в районе Прага-Север. Пассажир автобуса, который ехал почти без одежды, начал унижать пожилую женщину, услышав, что она говорит по-украински. Он призвал ее "возвращаться в свою страну" и начал говорить о Волыне и Бандере, используя оскорбительные высказывания.
На агрессию отреагировала польская активистка и член Комитета защиты прав арендаторов Зенобия Жачек. Она сделала замечание мужчине, после чего он начал оскорблять ее, а впоследствии и применил физическое насилие.
Инцидент снимала на телефон партнерша активистки. На кадрах видно, как мужчина без рубашки угрожает женщине, подходит к ней и в конце концов ударяет головой.
В Польше избили активистку, которая вступилась за украинку
В результате удара у пострадавшей пошла кровь из носа. По словам Жачек, ни один из пассажиров не вмешался в ситуацию.
Сначала активистка не хотела обращаться в полицию, однако после того, как видео распространилось в соцсетях, полиция самостоятельно вышла с ней на связь. Нападающего еще не задержали, его разыскивают.
Мужчине могут выдвинуть сразу два обвинения за нападение, которое предусматривает до трех лет лишения свободы, а также за оскорбление по национальному признаку, которое также предусматривает до трех лет заключения.
