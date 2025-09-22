В Польше избили активистку, заступившуюся за украинку в автобусе

В Варшаве произошел резонансный инцидент, когда польская общественная активистка Зенобия Жачек была избита в городском автобусе. Это произошло после того, как она стала в защиту пожилой женщины украинского происхождения, оскорбляемой другим пассажиром.

В Польше избили активистку, защитившую украинку. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 20 сентября около 13:00 в районе Прага-Север. Пассажир автобуса, который ехал почти без одежды, начал унижать пожилую женщину, услышав, что она говорит по-украински. Он призвал ее "возвращаться в свою страну" и начал говорить о Волыне и Бандере, используя оскорбительные высказывания.

На агрессию отреагировала польская активистка и член Комитета защиты прав арендаторов Зенобия Жачек. Она сделала замечание мужчине, после чего он начал оскорблять ее, а впоследствии и применил физическое насилие.

"Только что сцена в автобусе. Какой-то хам словесно нападал на украинскую бабушку, поэтому я решила сказать ему, что он не представляет поляков и что он подонок. Поэтому он начал меня обзывать и избивать. Лаура сняла его на видео и выбросила с автобуса", — рассказала Жачек.

Инцидент снимала на телефон партнерша активистки. На кадрах видно, как мужчина без рубашки угрожает женщине, подходит к ней и в конце концов ударяет головой.

В Польше избили активистку, которая вступилась за украинку

В результате удара у пострадавшей пошла кровь из носа. По словам Жачек, ни один из пассажиров не вмешался в ситуацию.

"Он подбежал ко мне и ударил меня головой. Из носа потекла кровь. Когда дверь открылась, моя партнерша вытолкнула мужчину во двор. Никто нам не помог, никто не отреагировал на отвратительные слова, которые он бросил в сторону пожилой женщины, ни на агрессию, которую он обратил ко мне. Все смотрели в свои телефоны", — сказала Жачек.

Сначала активистка не хотела обращаться в полицию, однако после того, как видео распространилось в соцсетях, полиция самостоятельно вышла с ней на связь. Нападающего еще не задержали, его разыскивают.

Мужчине могут выдвинуть сразу два обвинения за нападение, которое предусматривает до трех лет лишения свободы, а также за оскорбление по национальному признаку, которое также предусматривает до трех лет заключения.

