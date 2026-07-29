В Польше изменилось отношение к украинцам и вступлению в ЕС: что показал опрос

В Польше растет скептицизм по евроинтеграции Украины. Согласно новому опросу компании Opinia24, более половины граждан Польши не поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Исследование также свидетельствует об ухудшении отношения части поляков к украинцам и неоднозначной оценке дальнейшей помощи Киеву.

Более половины поляков выступает против вступления Украины в ЕС. Фото из открытых источников

По данным, обнародованным RMF24, 52% опрошенных выступают против поддержки вступления Украины в ЕС, тогда как 33% поддерживают европейскую интеграцию.

Социологи также поинтересовались, изменилось ли отношение поляков к украинцам после начала полномасштабной войны. 54% респондентов ответили, что их мнение осталось неизменным. В то же время 36% заявили, что относятся к украинцам хуже, чем раньше. Только 3% сообщили об улучшении своего отношения.

Польское общество оказалось почти поровну разделенным и по военной поддержке Украины. 41% опрошенных считают, что Варшава должна и дальше помогать Киеву в войне против России, тогда как 44% выступают за приостановку такой поддержки.

Отдельный вопрос касался возможного направления польских военных в Украину после завершения боевых действий для контроля режима прекращения огня или мирного соглашения. Против такого сценария высказались 65% поляков, а поддержали его всего 18%.

Опрос также показал отношение поляков к решению президента Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Спустя почти месяц после этого решения 55% поляков поддерживают такой шаг, тогда как 27% высказались против.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Варшаве поставили условие для вступления Украины в ЕС и раскритиковали Зеленского из-за УПА.

Также "Комментарии" писали, что Туск резко обратился к Навроцкому из-за нападения на украинцев в Польше.