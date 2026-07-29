У Польщі змінилося ставлення до українців та вступу до ЄС: що показало опитування

У Польщі зростає скептицизм щодо євроінтеграції України. Згідно з новим опитуванням компанії Opinia24, більше половини громадян Польщі не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Дослідження також свідчить про погіршення ставлення частини поляків до українців та неоднозначну оцінку подальшої допомоги Києву.

Понад половина поляків виступає проти вступу України до ЄС. Фото з відкритих джерел

За даними, які оприлюднило RMF24, 52% опитаних виступають проти підтримки вступу України до ЄС, тоді як 33% підтримують європейську інтеграцію.

Соціологи також поцікавилися, чи змінилося ставлення поляків до українців після початку повномасштабної війни. 54% респондентів відповіли, що їхня думка залишилася незмінною. Водночас 36% заявили, що ставляться до українців гірше, ніж раніше. Лише 3% повідомили про покращення свого ставлення.

Польське суспільство виявилося майже порівну розділеним і в питанні військової підтримки України. 41% опитаних вважають, що Варшава має й надалі допомагати Києву у війні проти Росії, тоді як 44% виступають за призупинення такої підтримки.

Окреме запитання стосувалося можливого направлення польських військових до України після завершення бойових дій для контролю за режимом припинення вогню або мирною угодою. Проти такого сценарію висловилися 65% поляків, а підтримали його лише 18%.

Опитування також показало ставлення поляків до рішення президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Майже через місяць після цього рішення 55% поляків підтримують такий крок, тоді як 27% висловилися проти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Варшаві поставили умову для вступу України в ЄС та розкритикували Зеленського через УПА.

Також "Коментарі" писали, що Туск різко звернувся до Навроцького через напад на українців у Польщі.