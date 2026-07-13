В Польше мужчина напал на украинских школьниц в автобусе (ВИДЕО)

В польском городе Бельско-Бяла разгорелся скандал после того, как в общественном автобусе мужчина агрессивно обращался с тремя украинскими девушками-подростками, обижал их из-за национальности и требовал "возвращаться в Украину". Инцидент, произошедший 12 июля, получил широкую огласку после публикации видео в социальных сетях.

В Польше мужчина обижал украинку в автобусе. Фото из открытых источников

На записи видно, как мужчина, который, по словам очевидцев, был трезв и выглядел аккуратно, громко выкрикивает оскорбительные фразы в адрес детей. В частности, он заявил: "Вас, подонков, вырастили за наши деньги. Убирайтесь отсюда и возвращайтесь в Украину". Когда одна из девушек пыталась вступиться за подругу, агрессия опрокинулась и на нее. По словам автора видео Ивоны Вышгородской, самой молодой из девушек всего 12 лет.

Она также обратила внимание, что случай свидетельствует о росте страха среди украинцев открыто разговаривать на родном языке в общественных местах Польши. По ее словам, распространение ксенофобских настроений подпитывается российской пропагандой и радикальной политической риторикой.

" Трезвый, прилично одетый мужчина лет 40 оскорбляет и физически запугивает трех украинских девушек-подростков. Рекомендую тем, кто считает, что украинские женщины преувеличивают со своим страхом разговаривать на украинском языке в общественных местах. Это пренебрежение и безнаказанность возникли из российской пропаганды в социальных сетях, которую правительство игнорировало, питались историями правых политиков, которым предоставили доступ к радиостанциям, и проникали в язык правящих либералов, пытающихся не отставать от правых, в то время как их избиратели аплодируют идее строительства Волынской стены в Варшаве", — заявила Вышгородская.

Несмотря на то, что конфликт происходил в переполненном автобусе, ни один из пассажиров не вмешался, а люди молча наблюдали за происходящим.

После того, как видео стало вирусным, польские пользователи соцсетей призвали правоохранителей найти нападающего и привлечь его к ответственности. Уже 13 июля полиция сообщила, что установила личность мужчины.

Как выяснили местные СМИ, им оказался работник Муниципального транспортного предприятия, на момент инцидента находившийся на больничном. Предприятие заявило, что категорически не поддерживает такое поведение сотрудника и пообещало принять соответствующие меры.

Спикер полиции Бельско-Бялой Славомир Коцур подчеркнул, что правоохранители уже проводят расследование.

"У Бельско-Белой нет места и не будет толерантности к ксенофобии", — заявил Коцур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Вроцлаве банда из 10 поляков жестоко избила 19-летнего юношу из-за украинского языка.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский возглавил рейтинг недоверия среди политиков в Польше.