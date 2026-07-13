У Польщі чоловік напав на українських школярок в автобусі (ВІДЕО)

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Slava Kot
У польському місті Бєльсько-Бяла розгорівся скандал після того, як у громадському автобусі чоловік агресивно поводився з трьома українськими дівчатами-підлітками, ображав їх через національність і вимагав "повертатися в Україну". Інцидент, що стався 12 липня, набув широкого розголосу після публікації відео в соціальних мережах.
У Польщі чоловік ображав українку в автобусі. Фото з відкритих джерел
На записі видно, як чоловік, який, за словами очевидців, був тверезим і мав охайний вигляд, голосно вигукує образливі фрази на адресу дітей. Зокрема, він заявив: "Вас, покидьків, виростили за наші гроші. Забирайтеся звідси і повертайтеся в Україну". Коли одна з дівчат намагалася заступитися за подругу, агресія перекинулася й на неї. За словами авторки відео Івони Вишгородської, наймолодшій із дівчат лише 12 років.
Вона також звернула увагу, що випадок свідчить про зростання страху серед українців відкрито розмовляти рідною мовою в громадських місцях Польщі. За її словами, поширення ксенофобських настроїв підживлюється російською пропагандою та радикальною політичною риторикою.
Попри те, що конфлікт відбувався у переповненому автобусі, жоден із пасажирів не втрутився, а люди мовчки спостерігали за тим, що відбувається.
Після того як відео стало вірусним, польські користувачі соцмереж закликали правоохоронців знайти нападника та притягнути його до відповідальності. Уже 13 липня поліція повідомила, що встановила особу чоловіка.
Як з'ясували місцеві ЗМІ, ним виявився працівник Муніципального транспортного підприємства, який на момент інциденту перебував на лікарняному. Підприємство заявило, що категорично не підтримує таку поведінку співробітника та пообіцяло вжити відповідних заходів.
Речник поліції Бєльсько-Бялої Славомір Коцур наголосив, що правоохоронці вже проводять розслідування.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Вроцлаві банда з 10 поляків жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський очолив рейтинг недовіри серед політиків у Польщі.