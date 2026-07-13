У Польщі чоловік напав на українських школярок в автобусі (ВІДЕО)

У польському місті Бєльсько-Бяла розгорівся скандал після того, як у громадському автобусі чоловік агресивно поводився з трьома українськими дівчатами-підлітками, ображав їх через національність і вимагав "повертатися в Україну". Інцидент, що стався 12 липня, набув широкого розголосу після публікації відео в соціальних мережах.

У Польщі чоловік ображав українку в автобусі. Фото з відкритих джерел

На записі видно, як чоловік, який, за словами очевидців, був тверезим і мав охайний вигляд, голосно вигукує образливі фрази на адресу дітей. Зокрема, він заявив: "Вас, покидьків, виростили за наші гроші. Забирайтеся звідси і повертайтеся в Україну". Коли одна з дівчат намагалася заступитися за подругу, агресія перекинулася й на неї. За словами авторки відео Івони Вишгородської, наймолодшій із дівчат лише 12 років.

Вона також звернула увагу, що випадок свідчить про зростання страху серед українців відкрито розмовляти рідною мовою в громадських місцях Польщі. За її словами, поширення ксенофобських настроїв підживлюється російською пропагандою та радикальною політичною риторикою.

"Тверезий, пристойно одягнений чоловік років 40 ображає та фізично залякує трьох українських дівчат-підлітків. Рекомендую тим, хто вважає, що українські жінки перебільшують зі своїм страхом розмовляти українською мовою в громадських місцях. Ця зневага та відчуття безкарності виникли з російської пропаганди в соціальних мережах, яку уряд ігнорував, живилися історіями правих політиків, яким надали доступ до радіостанцій, та проникали в мову правлячих лібералів, які намагаються не відставати від правих, тоді як їхні виборці аплодують ідеї будівництва Волинської стіни у Варшаві", — заявила Вишгородська.

Попри те, що конфлікт відбувався у переповненому автобусі, жоден із пасажирів не втрутився, а люди мовчки спостерігали за тим, що відбувається.

Після того як відео стало вірусним, польські користувачі соцмереж закликали правоохоронців знайти нападника та притягнути його до відповідальності. Уже 13 липня поліція повідомила, що встановила особу чоловіка.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, ним виявився працівник Муніципального транспортного підприємства, який на момент інциденту перебував на лікарняному. Підприємство заявило, що категорично не підтримує таку поведінку співробітника та пообіцяло вжити відповідних заходів.

Речник поліції Бєльсько-Бялої Славомір Коцур наголосив, що правоохоронці вже проводять розслідування.

"У Бєльсько-Бялій немає місця і не буде толерантності до ксенофобії", — заявив Коцур.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Вроцлаві банда з 10 поляків жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський очолив рейтинг недовіри серед політиків у Польщі.