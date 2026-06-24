В Польше нашли видео 3-летней давности: вот что говорил Навроцкий об УПА и Украине

В польском информационном пространстве снова распространяют видео с Каролем Навроцким, записанное в 2023 году, когда он возглавлял Институт национальной памяти Польши. На фоне нового обострения в отношениях Варшавы и Киева его тогдашние слова вызвали острую дискуссию, ведь Навроцкий заявлял, что украинцы имеют право самостоятельно определять собственных героев, даже если речь идет о Степане Бандере или Романе Шухевиче.

Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников

В 2023 году тогдашний глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий в интервью телеканалу TV Republika назвал УПА "преступной, националистической организацией", ответственной за убийства польского гражданского населения. Однако он подчеркивал, что Польша не может решать, кого Украина чествует в своей исторической памяти.

"Я считаю, что украинцы имеют право выбирать своих героев, даже если их героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич. Поляки не изберут святых покровителей украинских улиц", — заявлял Навроцкий.

Тогда он также отделял споры по поводу исторических фигур от вопроса поиска и захоронения жертв Волынской трагедии. По его словам, Варшава имеет право ожидать от Киева разрешения на эксгумацию и должное чествование погибших поляков.

"Я, как президент Института национальной памяти Польши, не имею на это никаких претензий. То, что украинцы видят на своих улицах, каких героев они имеют в своих учебниках, остается их собственным делом. Мы можем возмущаться, можем не соглашаться, но мы не можем на это повлиять" — утверждал Навроцкий.

Теперь старое видео активно обсуждают после решения президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Шаг Навроцкого связан с присвоением одной из украинских воинских частей почетного наименования "Героев УПА".

Заявления Навроцкого трехлетней давности активно обсуждают в польских СМИ. Например, в программе "7. Dzień Tygodnia" представитель Польской крестьянской партии Кшиштоф Гетьман назвал позицию правых политиков циничной. Однако представители "Конфедерации" наоборот, заявили, что такие слова не должны звучать от польского чиновника.

В другой передаче журналист TVN24 спросил спикера польского президента Рафала Лешкевича, что изменилось в позиции Навроцкого за эти три года. В ответ Лешевич заявил, что Навроцкий теперь стал президентом и "мы не можем допустить ситуации, когда воинские части называют в честь преступников геноцида, а преступников прославляют. Украина не присоединится к Европейскому Союзу таким образом". Когда же журналист отметил, что это не ответ, Лешкевич указал, что "каждый выражает свое мнение в удобное время".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Навроцкого отреагировали на решение украинских политиков вернуть польские награды.

Также "Комментарии" писали, что скандал между Украиной и Польшей вышел на международный уровень. Как мировые медиа оценили решение Навроцкого.