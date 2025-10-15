В Польше назвали минимальный срок, сколько еще нужно поддерживать Украину в войне

Несмотря на разговоры о мире Европе нужно готовиться к тому, чтобы поддерживать Украину как минимум еще три года – именно на этот срок рассчитаны планы Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Украинцы планируют эту войну на три года – и это разумно. А мы должны убедить Путина, что готовы сохранять курс как минимум эти три года", — подчеркнул министр.

При этом Радослав Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к ударам России вглубь региона, назвав "безответственным" отказ от создания оборонительных систем, таких как "стена дронов" на восточном фланге.

Выступая в Лондоне на презентации иранского дрона Shahed-136, сбитого в Украине, Сикорский призвал европейские страны "сохранять курс" в поддержке Украины, выразив надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит стране дальнобойные ракеты "Томагавк", чтобы усилить удары по российской инфраструктуре.

По словам топ-дипломата Польши, предоставление Украине большего количества вооружения – систем ПВО, а также оружия ближнего и среднего радиуса действия – необходимо для защиты Европы. Он вспомнил о случаях вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши и истребителей – над Эстонией.

Также издание "Комментарии" сообщало – фактически только что завершив переговоры о мирном соглашении, призванном положить конец войне в Газе, президент США Дональд Трамп заявил, что может дать добро на продажу Украине американских ракет "Томагавк". Это даст Киеву возможность наносить дальние удары по территории России. Об этом пишет The New York Times.




