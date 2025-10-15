У Польщі назвали мінімальний термін, скільки ще потрібно підтримувати Україну у війні

Незважаючи на розмови про світ, Європі потрібно готуватися до того, щоб підтримувати Україну як мінімум ще три роки – саме на цей термін розраховані плани Києва. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

"Українці планують цю війну на три роки – і це розумно. А ми маємо переконати Путіна, що готові зберігати курс як мінімум ці три роки", — наголосив міністр.

Радослав Сікорський попередив, що Європа має бути готова до ударів Росії вглиб регіону, назвавши "безвідповідальною" відмову від створення оборонних систем, таких як "стіна дронів" на східному фланзі.

Виступаючи в Лондоні на презентації іранського дрону Shahed-136, збитого в Україні, Сікорський закликав європейські країни "зберігати курс" у підтримці України, висловивши сподівання, що президент США Дональд Трамп надасть країні далекобійні ракети "Томагавк", щоб посилити удари по російській інфраструктурі.

За словами топ-дипломата Польщі, надання Україні більшої кількості озброєння – систем ППО, а також зброї ближнього та середнього радіусу дії – необхідне для захисту Європи. Він згадав про випадки вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі та винищувачів – над Естонією.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив потужну заяву: що тепер чекає РФ, якщо Путін не припинить війну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – фактично тільки-но завершивши переговори про мирну угоду, покликану покласти край війні в Газі, президент США Дональд Трамп заявив, що може дати добро на продаж Україні американських ракет "Томагавк". Це дасть Києву можливість завдавати дальніх ударів по території Росії. Про це пише The New York Times.



