logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше объяснили, почему мир с нынешней Россией невозможен
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше объяснили, почему мир с нынешней Россией невозможен

В МИД Польши подчеркнули, современная Россия нарушила обязательства, которые взяла на себя после Второй мировой войны

сегодня, 11:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мир с современной Россией невозможен, поскольку она нарушила международные нормы и стремится извлечь выгоду из агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Visegrad Insight сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В Польше объяснили, почему мир с нынешней Россией невозможен

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Министр отметил, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возникла из Хельсинкского процесса, когда коммунистический блок того времени обязался уважать права человека и терпеть оппозицию, а западный мир обязался признать границы, установленные в результате Второй мировой войны, которая не закончилась мирным договором.

"Современная Россия нарушила оба этих обязательства, поскольку ввела гораздо более авторитарный режим и имеет больше политических заключенных, чем при Брежневе. В то же время она начала менять границы силой", — высказался Сикорский.

По его словам, ОБСЕ была идеей стабилизации безопасности в Европе с участием России. В течение многих лет и десятилетий ОБСЕ нравилась России, потому что у России было в ней право вето. Однако к настоящему времени она нарушила все предположения и принципы — Устав ООН и ОБСЕ, которая была фактически создана по ее инициативе.

"Это приводит нас к вашему справедливому выводу, что с Россией, как она есть сегодня, мир не может быть достигнут, потому что она хочет извлечь выгоду из агрессии. Поэтому необходимо отвечать на это силой, а не уступками", — сказал глава МИД Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш считает, что официальная Варшава в будущем не должна одобрять членство Украины в Европейском союзе до тех пор, пока не будет решен вопрос о Волынской трагедии 1943 года.

Также издание "Комментарии" сообщало — Польша анонсировала стягивание войск к границе с Беларусью: что происходит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://visegradinsight.eu/radoslaw-sikorski-challenges-viktor-orbans-anti-western-narratives-exclusive-interview/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости