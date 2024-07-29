В Польше объяснили, почему мир с нынешней Россией невозможен

Мир с современной Россией невозможен, поскольку она нарушила международные нормы и стремится извлечь выгоду из агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Visegrad Insight сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Министр отметил, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возникла из Хельсинкского процесса, когда коммунистический блок того времени обязался уважать права человека и терпеть оппозицию, а западный мир обязался признать границы, установленные в результате Второй мировой войны, которая не закончилась мирным договором.

"Современная Россия нарушила оба этих обязательства, поскольку ввела гораздо более авторитарный режим и имеет больше политических заключенных, чем при Брежневе. В то же время она начала менять границы силой", — высказался Сикорский.

По его словам, ОБСЕ была идеей стабилизации безопасности в Европе с участием России. В течение многих лет и десятилетий ОБСЕ нравилась России, потому что у России было в ней право вето. Однако к настоящему времени она нарушила все предположения и принципы — Устав ООН и ОБСЕ, которая была фактически создана по ее инициативе.

"Это приводит нас к вашему справедливому выводу, что с Россией, как она есть сегодня, мир не может быть достигнут, потому что она хочет извлечь выгоду из агрессии. Поэтому необходимо отвечать на это силой, а не уступками", — сказал глава МИД Польши.

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