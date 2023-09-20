В Польше отреагировали на резкую критику Зеленского по поводу ситуации с зерном

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер правительства Польши Петр Мюллер прокомментировал резкие слова президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН о зерновом кризисе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF FM.
Представитель польского правительства Петр Мюллер. Фото из открытых источников
Выступая в Нью-Йорке, Владимир Зеленский сказал, что есть страны в Европе "помогают готовить сцену для московского актера", имея в виду эмбарго на украинское зерно, которое ввели некоторые страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Петр Мюллер утверждает, что его страна действует в ситуации "продуманно". Польский политик объяснил позицию Польши в сложившейся ситуации.
Представитель правительства Польши также прокомментировал ситуацию с отменой встречи Дуды и Зеленского. Мюллер объяснил, что это случайность и подчеркнул, что во время крупных международных форумов встречи могут не состояться сугубо из-за организационных вопросов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал единственную гарантию мира для Украины.
Также "Комментарии" писали о реакции Соединенных Штатов на эмбарго украинского зерна от Польши, Венгрии и Словакии. Кроме того, большинство стран Европейского Союза также высказались по поводу запрета украинского зерна.
Обсуждения
Новости