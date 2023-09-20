logo

BTC/USD

27031.41

ETH/USD

1625.99

LTC/USD

65.66

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше отреагировали на резкую критику Зеленского по поводу ситуации с зерном
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше отреагировали на резкую критику Зеленского по поводу ситуации с зерном

Появилась реакция Польши на слова президента Украины Владимира Зеленского о зерновом кризисе.

сегодня, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Спикер правительства Польши Петр Мюллер прокомментировал резкие слова президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН о зерновом кризисе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF FM.

В Польше отреагировали на резкую критику Зеленского по поводу ситуации с зерном

Представитель польского правительства Петр Мюллер. Фото из открытых источников

Выступая в Нью-Йорке, Владимир Зеленский сказал, что есть страны в Европе "помогают готовить сцену для московского актера", имея в виду эмбарго на украинское зерно, которое ввели некоторые страны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Есть надежда, что эти слова не касаются Польши. Название нашей страны там не упоминалось, поэтому я не хотел бы это воспринимать", — прокомментировал критику Зеленского представитель польского правительства.

Петр Мюллер утверждает, что его страна действует в ситуации "продуманно". Польский политик объяснил позицию Польши в сложившейся ситуации.

"Мы помогаем Украине в военном плане, чтобы она могла защитить себя, но и нас от России", — сказал Мюллер и добавил, что в экономических вопросах Польша должна защищать собственные интересы.

Представитель правительства Польши также прокомментировал ситуацию с отменой встречи Дуды и Зеленского. Мюллер объяснил, что это случайность и подчеркнул, что во время крупных международных форумов встречи могут не состояться сугубо из-за организационных вопросов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал единственную гарантию мира для Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Соединенных Штатов на эмбарго украинского зерна от Польши, Венгрии и Словакии. Кроме того, большинство стран Европейского Союза также высказались по поводу запрета украинского зерна.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!