В Польше отреагировали на угрозы Украины запретить польские товары

Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что Украина будет готова реагировать и может ввести эмбарго на импорт польских пищевых продуктов. На такие угрозы отреагировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.



Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Фото из открытых источников

Николай Сольский отметил, что Украина с тревогой наблюдает за ситуацией на польской стороне границы, где блокируют границу и останавливают грузовики и поезда, которые везут купленные у Украины товары.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать. Посмотрим, что будет происходить", — сказал Сольский.

Таким образом, Украина намекнула на возможное введение полного эмбарго на польские пищевые продукты. В таком случае, они не смогут попасть и быть реализованными в Украине.

На такие заявления отреагировал польский заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак, заявивший, что Украина таким образом пытается шантажировать Польшу.

"Конечно, закрытие границы для нашей продукции сначала ударило бы по фермерам, но я думаю, что они бы быстро нашли другие рынки сбыта. Я думаю, что украинцы окончательно не отважатся на такой шаг, потому что тогда польская сторона также будет вынуждена реагировать", – сказал Колодейчак.

Колодзейчак не указал, как именно Польша будет реагировать, однако, вероятно, в случае эмбарго со стороны Украины, польское правительство введет эмбарго на украинские продукты, несмотря на критику Брюсселя. Отметим, что в Польше запрещено только украинское зерно, однако разрешен его транзит.

"Если торговая война между нашими странами обострится, Украина потеряет больше Польши", — добавляет Колодзейчак.

По подсчетам заместителя министра сельского хозяйства Польши, Украина зарабатывает на экспорте товаров в Польшу на 5,6 млрд. гривен больше чем Польша на продаже товаров в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с высыпанным зерном на границе. По его словам, это неуважение к труду аграриев и нарушением закона. Кроме того, украинский посол подчеркнул, что польские фермеры пользуются трудом украинцев.

Также "Комментарии" писали, что в Польше задержали уставшего от протеста польских фермеров украинца.