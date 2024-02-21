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В Польше отреагировали на угрозы Украины запретить польские товары

Украина намекнула на возможность ввести эмбарго на польские товары из-за постоянных протестов польских фермеров, блокирующих экспорт украинской продукции.

сегодня, 09:35 comments2846
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Slava Kot
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Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что Украина будет готова реагировать и может ввести эмбарго на импорт польских пищевых продуктов. На такие угрозы отреагировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

В Польше отреагировали на угрозы Украины запретить польские товары

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Фото из открытых источников

Николай Сольский отметил, что Украина с тревогой наблюдает за ситуацией на польской стороне границы, где блокируют границу и останавливают грузовики и поезда, которые везут купленные у Украины товары.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать. Посмотрим, что будет происходить", — сказал Сольский.

Таким образом, Украина намекнула на возможное введение полного эмбарго на польские пищевые продукты. В таком случае, они не смогут попасть и быть реализованными в Украине.

На такие заявления отреагировал польский заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак, заявивший, что Украина таким образом пытается шантажировать Польшу.

"Конечно, закрытие границы для нашей продукции сначала ударило бы по фермерам, но я думаю, что они бы быстро нашли другие рынки сбыта. Я думаю, что украинцы окончательно не отважатся на такой шаг, потому что тогда польская сторона также будет вынуждена реагировать", – сказал Колодейчак.

Колодзейчак не указал, как именно Польша будет реагировать, однако, вероятно, в случае эмбарго со стороны Украины, польское правительство введет эмбарго на украинские продукты, несмотря на критику Брюсселя. Отметим, что в Польше запрещено только украинское зерно, однако разрешен его транзит.

"Если торговая война между нашими странами обострится, Украина потеряет больше Польши", — добавляет Колодзейчак.

По подсчетам заместителя министра сельского хозяйства Польши, Украина зарабатывает на экспорте товаров в Польшу на 5,6 млрд. гривен больше чем Польша на продаже товаров в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с высыпанным зерном на границе. По его словам, это неуважение к труду аграриев и нарушением закона. Кроме того, украинский посол подчеркнул, что польские фермеры пользуются трудом украинцев.

Также "Комментарии" писали, что в Польше задержали уставшего от протеста польских фермеров украинца.



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