В Польше поляк избил поляка: думал, что тот украинец - что известно

В польском городе Лодзь полиция разыскивает нападающего, жестоко избившего местного жителя, ошибочно считая его украинцем. Потерпевший, оказавшийся гражданином Польши, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В Польше мужчина избил поляка, потому что принял его за украинца

Инцидент произошел 11 июля около 14:00 на проспекте Пилсудского в районе Старый Видзев. Как сообщил представитель Главного управления полиции Лодзи Максимилиан Ясяк, неизвестный мужчина напал на прохожего, разговаривавшего по телефону. Перед тем, как нанести удары, нападающий обижал его словами, намекая, что тот якобы из Украины.

"Неустановленный преступник, проходя мимо говорящего по телефону жителя Лодзи, ударил его, а затем осыпал оскорблениями, намекая, что он не принадлежит к Польше", — сказал Ясяк.

По данным правоохранителей, злоумышленник является гражданином Польши и по ошибке принял потерпевшего за украинца. Он дважды ударил мужчину по голове, в результате чего тот получил переломы носа и челюсти. Пострадавшего доставили в больницу, а уже на следующий день он обратился в полицию с заявлением о нападении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность нападающего. Полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, а также призывает свидетелей помочь в расследовании.

"Мы разыскиваем виновника нападения. Только после его задержания и допроса можно будет окончательно установить мотив и предъявить соответствующие обвинения", — отметил Ясяк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше мужчина напал на украинских школьниц в автобусе. Впоследствии появилась реакция МИДа на этот инцидент.

Также "Комментарии" писали, что президент Польши Навроцкий попал в скандал из-за выступления на украинском кладбище.