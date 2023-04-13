В Польше предположили, что сделает Китай на следующий день, если Украину завоюют

13 апреля во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council глава польского Правительства Матеуш Моравецкий сказал – если Украина проиграет в войне против России, то на следующий же день Китай может решить напасть на Тайвань. Об этом сообщает The Guardian.

Матеуш Моравецкий (фото из открытых источников)

"Не дай Бог, если Украина упадет, если Украину завоюют, на следующий день Китай может напасть на Тайвань", – заявил Моравецкий.

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По его мнению, многое зависит от ситуации вокруг Украины.

"Я вижу много связей, много взаимозависимости между ситуацией в Украине и ситуацией на Тайване", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше рассказали, чем ответят на размещение ядерного оружия в Беларуси. Польша готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения российского диктатора Путина разместить ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера в интервью немецкому информационному агентству DPA. По словам чиновника, страна может представить более широкое участие, однако развертывание ядерного оружия – это другое дело. Отметим, что в марте президент РФ Путин сделал громкое заявление о том, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о том, что Польша стягивает танки и гаубицы к границе с Россией . 22 марта в Польшу прибыли танки и гаубицы, которые страна еще раньше заказала в Южной Корее. По информации PAP, министр обороны рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение для 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, находящейся на границе с Калининградской областью России.