В Польше раскритиковали слова Садового об украинском зерне: "говорит на бандеровском языке"

Представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельски, занимающий должность вице-спикера в польском Сейме, прокомментировал критику мэра Львова Андрея Садового относительно действий поляков, высыпавших украинское зерно. По словам польского политика, украинский мэр "говорит на бандеровском языке".



Петр Згожельски из Польской крестьянской партии. Фото из открытых источников

Петра Згожельски спросили об отношении к тому, что поляки высыпали украинское зерно на дорогу. По словам представителя Польской крестьянской партии, такие действия протестующих являются "результатом отчаяния". Кроме того, Згожельски прокомментировал слова мэра Львова Андрея Садового.

"Я предлагаю мэру Львова Садовому выпить стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто создается впечатление, что мэр Садовый говорит на бандеровском языке, который не должен быть тем языком, который используют в Украине", — заявил Петр Згожельски и добавил, что "этот миф о национальном сознании до сих пор актуален среди многих украинцев".

Несмотря на выражение "бандеровский язык", Петр Згожельски не объяснил, что означает это понятие. Кроме того, Згожельски заявил, что каждый поляк должен поддержать польских фермеров. Вице-спикер обвинил Украину в неконтролируемом поступлении продукции на польский рынок с неизвестным химическим составом и неконкурентоспособной ценой для польских фермеров.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал поляков, высыпавших зерно из украинских грузовиков, назвав их "пророссийскими провокаторами". По словам Садового, такие действия от польских протестующих "низость и позор".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прокуратура города Холм начала расследование по факту сброса зерна с украинских грузовиков на границе с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что в Польше бьют тревогу из-за нового законопроекта о мобилизации в Украине.