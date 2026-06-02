Главная Новости Мир Польша В Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС из-за нового решения Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС из-за нового решения Зеленского

Польский политик Кшиштоф Босак заявил о намерении блокировать вступление Украины в ЕС

2 июня 2026, 12:00
Slava Kot

Лидер ультраправой партии "Конфедерация" и вицеспикер Сейма Кшиштоф Босак заявил, что Польша должна блокировать вступление Украины в Европейский Союз. Причиной этого польский политик назвал решение Киева присвоить почетное название "Героев УПА" одному из подразделений ВСУ.

Кшиштоф Босак. Фото из открытых источников

Кшиштоф Босак в эфире RMF24 заявил, что Польша должна использовать процесс евроинтеграции как инструмент политического давления на Украину. По его словам, Варшава должна потребовать от Киева "отказа от культа преступников" и полного доступа к эксгумациям жертв Волынской трагедии.

Босак также призвал польское правительство к более жестким шагам в отношении Киева, в частности, пересмотра финансовой и технической поддержки.

"Если мы хотим оказывать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние", – сказал Босак.

Среди предложений Босак назвал прекращение финансирования спутниковой связи Starlink для Украины и отказ от совместных европейских механизмов заимствования средств поддержки Киева. Он также утверждает, что текущий подход польских властей создает ситуацию, в которой Украина якобы не учитывает реакцию Варшавы. По его словам, это приводит к "пренебрежению польских политиков" и ощущению безнаказанности.

"Их считают слабаками. Они считают, что можно совершить любую провокацию и это не встретит никакой реакции", – добавил Босак.

Заявление Босака стало реакцией на недавнее решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" отдельному подразделению Сил специальных операций ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша требует срочных извинений от Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Навроцкий хочет лишить Зеленского высшей награды Польши через подразделение "Героев УПА".



Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-bosak-powinnismy-zapowiedziec-ze-polska-bedzie-blokowala-akc,nId,8088907
