В Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС из-за нового решения Зеленского

Лидер ультраправой партии "Конфедерация" и вицеспикер Сейма Кшиштоф Босак заявил, что Польша должна блокировать вступление Украины в Европейский Союз. Причиной этого польский политик назвал решение Киева присвоить почетное название "Героев УПА" одному из подразделений ВСУ.

Кшиштоф Босак.

Кшиштоф Босак в эфире RMF24 заявил, что Польша должна использовать процесс евроинтеграции как инструмент политического давления на Украину. По его словам, Варшава должна потребовать от Киева "отказа от культа преступников" и полного доступа к эксгумациям жертв Волынской трагедии.

Босак также призвал польское правительство к более жестким шагам в отношении Киева, в частности, пересмотра финансовой и технической поддержки.

"Если мы хотим оказывать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние", – сказал Босак.

Среди предложений Босак назвал прекращение финансирования спутниковой связи Starlink для Украины и отказ от совместных европейских механизмов заимствования средств поддержки Киева. Он также утверждает, что текущий подход польских властей создает ситуацию, в которой Украина якобы не учитывает реакцию Варшавы. По его словам, это приводит к "пренебрежению польских политиков" и ощущению безнаказанности.

"Их считают слабаками. Они считают, что можно совершить любую провокацию и это не встретит никакой реакции", – добавил Босак.

Заявление Босака стало реакцией на недавнее решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" отдельному подразделению Сил специальных операций ВСУ.

