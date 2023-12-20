В Польше уволили руководителей госмедиа: какая причина

Новое польское правительство, которое в декабре возглавил Дональд Туск, приняло решение об увольнении руководства трех государственных медиа. Об этом сообщает Министерство культуры Польши, передает портал "Комментарии".

Польское правительство уволило руководителей государственных медиа. Фото из открытых источников

Сообщается, что без должностей остались руководители "Польского радио", Польского агентства прессы РАР и телевидения TVР.

В ответ на решение нового правительства на сегодняшний день крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" объявила о начале протестов с целью "защитить демократию".

В правительстве Туска увольнение руководства СМИ объяснили внедрением реформы государственных медиа и необходимостью их деполитизации.

Нынешнее правительство Польши считает, что все эти три медиа выполняли функцию "рупоров пропаганды" и работали в интересах президента Анджея Дуды и его соратников.

Правительство Туска пообещало создать в Польше новые СМИ, которые будут проводить более сбалансированную информационную политику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский чиновник Михал Колодзейчак подчеркнул, что вступление Украины в ЕС негативно повлияет на польских фермеров. Вместо блокирования вступления Колодзейчак предлагает альтернативный ультиматум, который заключается в запрете украинской продукции в Польше на 20 лет. Таким образом, польский замминистра предлагает Украине ультиматум, который касается запрета украинских продуктов на два десятилетия. В качестве примера Колодзейчак ставит Германию, закрывшую рынок труда для поляков на 8 лет после вступления Польши в ЕС.

"Комментарии" также сообщали, что в Европейском Союзе призвали венгерского главу правительства Виктора Орбана не торговаться с ними по вопросу вступления Украины в ЕС.

