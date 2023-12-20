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В Польше уволили руководителей госмедиа: какая причина

В Польше правительство уволило руководство трех государственных СМИ

сегодня, 20:38
Автор:
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Марьян Ощановский
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Новое польское правительство, которое в декабре возглавил Дональд Туск, приняло решение об увольнении руководства трех государственных медиа. Об этом сообщает Министерство культуры Польши, передает портал "Комментарии".

В Польше уволили руководителей госмедиа: какая причина

Польское правительство уволило руководителей государственных медиа. Фото из открытых источников

Сообщается, что без должностей остались руководители "Польского радио", Польского агентства прессы РАР и телевидения TVР.

В ответ на решение нового правительства на сегодняшний день крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" объявила о начале протестов с целью "защитить демократию".

В правительстве Туска увольнение руководства СМИ объяснили внедрением реформы государственных медиа и необходимостью их деполитизации.

Нынешнее правительство Польши считает, что все эти три медиа выполняли функцию "рупоров пропаганды" и работали в интересах президента Анджея Дуды и его соратников.

Правительство Туска пообещало создать в Польше новые СМИ, которые будут проводить более сбалансированную информационную политику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский чиновник Михал Колодзейчак подчеркнул, что вступление Украины в ЕС негативно повлияет на польских фермеров. Вместо блокирования вступления Колодзейчак предлагает альтернативный ультиматум, который заключается в запрете украинской продукции в Польше на 20 лет. Таким образом, польский замминистра предлагает Украине ультиматум, который касается запрета украинских продуктов на два десятилетия. В качестве примера Колодзейчак ставит Германию, закрывшую рынок труда для поляков на 8 лет после вступления Польши в ЕС.

"Комментарии" также сообщали, что в Европейском Союзе призвали венгерского главу правительства Виктора Орбана не торговаться с ними по вопросу вступления Украины в ЕС.



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Источник: https://twitter.com/kultura_gov_pl/status/1737408733699805330?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1737408733699805330%7Ctwgr%5E1a2f06fa2fee9a0810627280bcae1d7dc7b3366b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2Fk-rEvjgq7%2F
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