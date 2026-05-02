Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал действовать, чтобы остановить тенденцию к разрушению трансатлантического сообщества. Как передает портал "Комментарии", об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

"Самой большой угрозой для трансатлантического сообщества являются не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту губительную тенденцию", — акцентировал Дональд Туск.

В то же время премьер не уточнил, по какой причине он написал такой пост.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется наращивать оборонительные способности на фоне сокращения присутствия США.

Отныне, акцентировал глава Минобороны Германии, европейцы должны сознательно подходить к вопросу собственной безопасности и брать на себя большую ответственность за то, что будет в будущем с континентом.

США начинают масштабное сокращение военного присутствия в Европе: Пентагон объявил о выводе 5000 военнослужащих из Германии на фоне нарастающего конфликта между Дональдом Трампом и европейскими союзниками. Интересно, что это решение Трамп принял после разговора с Путиным. Армия США впервые за десятки лет покинет европейскую страну. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, решение стало прямой реакцией Вашингтона на критику со стороны европейских лидеров в отношении действий США в войне с Ираном. В администрации подчеркивают: президент "справедливо отвечает на контрпродуктивные заявления" союзников.

Ожидается, что вывод контингента займет от шести до двенадцати месяцев. После завершения процесса численность американских войск в Европе вернется к уровню, который существовал до вторжение России в Украину – именно после этого конфликта при Джо Байден присутствие США в регионе было значительно усилено.



