Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав діяти, щоб зупинити тенденцію до руйнування трансатлантичної спільноти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це політик написав на своїй сторінці в соцмережі X.

"Найбільшою загрозою для трансатлантичного співтовариства є не зовнішні вороги, а процес розпаду нашого альянсу, що триває. Ми всі повинні зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію", — акцентував Дональд Туск.

Водночас прем'єр не уточнив, чому він написав таку посаду.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться нарощувати оборонні здібності на тлі скорочення присутності США.

Відтепер, наголосив глава Міноборони Німеччини, європейці мають свідомо підходити до питання власної безпеки та брати на себе велику відповідальність за те, що буде в майбутньому з континентом.

США починають масштабне скорочення військової присутності в Європі: Пентагон оголосив про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини на тлі конфлікту між Дональдом Трампом і європейськими союзниками. Цікаво, що це рішення Трамп ухвалив після розмови з Путіним. Армія США вперше за десятки років залишить європейську країну. Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел, рішення стало прямою реакцією Вашингтона на критику з боку європейських лідерів щодо дій США у війні з Іраном. В адміністрації наголошують: президент "справедливо відповідає на контрпродуктивні заяви" союзників.

Очікується, що виведення контингенту триватиме від шести до дванадцяти місяців. Після завершення процесу чисельність американських військ у Європі повернеться до рівня, який існував до вторгнення Росії до України – саме після цього конфлікту за Джо Байдена присутність США в регіоні була значно посилена.



