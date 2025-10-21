В Польше заявили, что могут посадить самолет Путина и передать его в Гаагу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не исключает возможности задержания самолета российского диктатора Владимира Путина, если тот попытается пролететь через польское воздушное пространство. Политик напомнил, что российский лидер находится под ордером на арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге.

Польша готова посадить самолет Путина и отправить его в Гаагу. Фото из открытых источников

В интервью Radio Rodzina Сикорского спросили, разрешит ли Польша пролет самолета Путина, если он будет направляться в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Министр ответил, что в случае такого сценария власти могут вмешаться и арестовать Путина.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого на трибунал в Гааге", — заявил Сикорский.

Напомним, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений, в частности, незаконном вывозе украинских детей с оккупированных территорий.

С февраля 2025 года над всей территорией Европейского Союза действует запрет на полеты российских самолетов. Это создает серьезные трудности для потенциальной поездки Путина в Венгрию, которая является членом ЕС, хотя и поддерживает более мягкую политику в отношении Москвы.

Сикорский признал, что технически Путин может добраться до Будапешта по альтернативному маршруту, который пролегает через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии. Однако он подверг резкой критике решение правительства Виктора Орбана пригласить Путина в Венгрию.

"Тот факт, что член Европейского Союза, который обязан выполнять решение Международного уголовного суда, принимает президента Путина, свидетельствует, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а между Западом и Россией", — подчеркнул глава МИД Польши.

О возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште было объявлено 16 октября после телефонного разговора президентов за день до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

